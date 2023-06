Le Hellas sauve sa peau face à La Spezia

Spezia 1-3 Hellas Vérone

Buts : Ampadu (15e) pour les Aquilotti // Faraoni (5e) et Ngonge (26e et 38e) pour les Gialloblu

Expulsion : Faraoni (69e) côté Hellas

Forcément, avec autant de ski sur le terrain, La Spezia ne pouvait que dévaler la pente.

Dernier frisson de cette Serie A version 2022-2023, ce barrage disputé au Mapei Stadium a permis au Hellas Verone de gratter un ticket pour une nouvelle saison au sein de l’élite face à La Spezia (3-1) qui ira pointer en Serie B à la rentrée. La faute à une première période complètement foirée puisqu’il ne faut que cinq minutes à Faraoni et au Hellas pour trouver l’ouverture. L’Italien profite d’une galette miraculeuse de Lazović pour faire ficelle malgré l’intervention du malheureux Ampadu (0-1, 5e). Le Gallois se rattrape rapidement et permet, d’une frappe lointaine à nouveau déviée, aux siens de revenir à hauteur contre le cours du jeu (1-1, 15e). Un bonheur de courte durée pour Nikolaou et sa bande qui s’écroulent ensuite. Djurić trouve Ngonge d’une remise plutôt chanceuse que le Belge se charge d’expédier au fond (1-2, 26e). Pire, l’ancien de Groningue claque un doublé juste avant la pause pour récompenser la domination des Vénitiens et assommer un peu plus les Aquilotti (1-3, 38e).

Après un court passage au stand, La Spezia tente de retourner cette partie et part à l’assaut des cages de Montipò. Le portier des Gialloblu place une délicieuse horizontale pour empêcher Żurkowski de relancer l’affaire (49e). Le début d’un grosse période de domination des ouailles de Semplici. Shomurodov parvient finalement à tromper la vigilance de l’ancien gardien de Benevento mais Faraoni se la joue façon Suarez en 2010 et glisse sa main pour empêcher l’Ouzbek de planter. Le latéral file directement à la douche et Nzola hérite d’un pénalty qu’il bazarde (70e), ou que Montipò lit parfaitement, c’est selon. Après vingt dernières minutes passées recroquevillé devant sa surface et marquées par de nouveaux miracles de Montipò, les Vénitien tiennent le choc et repartiront pour une saison en Serie A à la reprise.

Pour La Spezia, il faudra aller faire un tour en Serie B, où le casting est forcément moins alléchant.

Spezia (3-5-2) : Dragowski – Wisniewski (Verde, 53e), Ampadu, Nikolaou – Ferrer (Agudelo, 83e), Żurkowski (Kovalenko, 65e), Bourabia, Esposito (Cipot, 83e), Reca – Nzola, Shomurodov. Entraîneur : Leonardo Semplici.

Hellas Vérone (3-5-2) : Montipò – Magnani (Coppola, 85e), Hien, Dawidowicz (Cabal, 59e) – Faraoni, Tameze, Lazović (Verdi, 59e), Sulemana, Depaoli – Ngonge (Terracciano, 75e), Djurić (Gaich, 75e). Entraîneur : Marco Zaffaroni.

