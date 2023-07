Le nouvel écusson du Spezia Calcio suscite la polémique

En effet, ça peut prêter à confusion.

Relégué en Serie B au terme d’un barrage perdu face au Hellas (1-3) et après avoir disputé ses trois premières saisons dans l’élite, le Spezia Calcio a dévoilé un nouvel écusson, qui n’a pas manqué de faire parler. À l’inverse de l’ancien, circulaire, blanc et frappé de l’inscription « Spezia 1906 », cet emblème tout neuf se veut plus sombre, en mettant en avant initiales du club « SC », entrelacées par une police assez étrange et surplombées d’un aigle.

𝐀𝐍𝐂𝐎𝐑𝐀𝐓𝐈 𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐓𝐎 𝐍𝐀𝐕𝐈𝐆𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐕𝐄𝐑𝐒𝐎 𝐈𝐋 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐎 𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶𝑹𝑬𝑫 𝑻𝑶 𝑻𝑯𝑬 𝑷𝑨𝑺𝑻 𝑺𝑨𝑰𝑳𝑰𝑵𝑮 𝑰𝑵𝑻𝑶 𝑻𝑯𝑬 𝑭𝑼𝑻𝑼𝑹𝑬#VoliamoInsieme 🦅 pic.twitter.com/tPa5ABjrKa — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) July 6, 2023

De nombreux supporters ont alors exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, estimant que l’initiative se rapproche un peu trop de la symbolique « néo-nazi » ou encore qu’il offensait l’histoire de la ville de La Spezia. Une pétition a d’ailleurs été lancée sur la plateforme Change.org pour évincer le projet, puisqu’ « un symbole ultra-centenaire qui a fait l’histoire du Spezia Calcio ne peut pas être piétiné de cette manière », comme le rapporte l’agence de presse italienne ANSA.

Toujours de la faute des aigles.

