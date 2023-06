Pronostic La Spezia Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du barrage de Serie A

Le Hellas Vérone saisit sa chance face à Spezia

La Serie A nous offre ce dimanche un match de barrage entre le 17e, le Spezia Calcio, et le 18e, le Hellas Vérone, car ces deux formations ont fini à égalité de points. Le club du buteur Nzola a connu une dernière ligne droite de championnat compliquée. En effet, depuis la mi-janvier, les Aquiotti se sont seulement imposés à 2 reprises face au Torino et plus récemment face à l’AC Milan. Avec 2 victoires lors des 20 dernières journées, Spezia a vu son avance fondre pour se retrouver finalement à égalité avec le Hellas. Lors de ses deux derniers matchs, le club entraîné par Semplicie s’est incliné face au Torino (0-4) et lors de la dernière journée sur la pelouse d’une Roma (2-1) qui sortait d’une éprouvante finale de Ligue Europa. Au cours de cette dernière rencontre, les Aquilotti avaient ouvert le score par l’intermédiaire du grec Nikolaou. Proche de décrocher le point du maintien, Spezia a craqué dans les dernières minutes avec l’expulsion du Français Amian (suspendu face au Hellas) et qui a concédé un penalty discutable dans le temps additionnel transformé par Dybala.

En face, le Hellas Vérone a connu une saison diamétralement opposée. Très mauvais lors de la 1re partie de saison, le club véronais s’est repris dans cette dernière ligne droite pour reprendre espoir dans la course au maintien. En effet, le Hellas s’est montré bien plus consistant depuis la reprise malgré quelques passages un peu plus dur. Auteurs d’une excellente série au cours du mois d’avril, les Gialloblu ont en revanche très mal fini comme le montrent les 4 dernières journées sans succès. Lors de ce passage, les Véronais ont obtenu un nul face à Empoli, mais se sont inclinés contre le Torino, l’Atalanta et lors de l’ultime journée face à l’AC Milan (3-1). À l’instar de Spezia, le Hellas aurait pu se sauver lors de la dernière journée, mais n’a pas réussi à faire le nécessaire. Les partenaires de l’expérimenté Veloso se sont retrouvés toute la saison dans la zone de relégation et ont l’opportunité de s’en sortir lors de ce match de barrage. Engagé dans la course au maintien depuis de nombreuses semaines, le Hellas semble le mieux armé lors de cette rencontre face à Spezia, certainement marqué par son match à Rome et sa 2e partie de saison profondément ratée.

