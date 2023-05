La Spezia coule Milan

La Spezia 2-0 AC Milan

Buts : Wiśniewski (75e), Esposito (85e) pour La Spezia

Les Rossoneri vont-ils tout perdre ?

Face à un Spezia Calcio qui se bat pour le maintien et qui n’avait plus gagné en Serie A depuis le 10 mars face à… l’Inter, l’AC Milan est tombé à son tour au stadio Alberto-Picco (2-0). Inquiétant, à trois jours de la demi-finale retour de Ligue des champions face à l’Inter, d’autant que le succès des Liguriens n’est pas du tout un hold-up.

Après un premier acte équilibré où Sandro Tonali a touché le poteau et Théo Hernández a expédié un missile enlevé par Bartłomiej Dragowski, le piège s’est refermé sur les troupes de Stefano Pioli. Avec un bon M’Bala Nzola, les locaux ont fait la différence en fin de rencontre grâce à un homme : Salvatore Esposito. Le jeune milieu offensif international italien (22 ans) est à l’origine de l’ouverture du score de Przemysław Wisniewski, lui qui a frappé un corner repris par Kelvin Amian sur le poteau et prolongé dans les filets par le Polonais (1-0, 75e). Dix minutes plus tard, Esposito s’est chargé lui-même du break en expédiant un coup franc dans la lucarne de Mike Maignan (2-0, 85e). Suffisant pour maintenir Milan à distance, et s’offrir trois points précieux pour rester dans l’élite l’an prochain. Dans le camp d’en face, Milan ne profite pas de la défaite de l’Atalanta et du nul de la Lazio, et pourrait voir l’Inter prendre cinq points d’avance et la Roma fondre sur lui. En bref : ce n’est vraiment pas une bonne opération.

La Spezia (4-3-3) : Drągowski – Amian, Ampadu, Wiśniewski, Nikolaou – Esposito, Ekdal, Bourabia (Zurkowski, 63e) – Reca, Nzola, Gyasi (Kovalenko, 90e). Entraîneur : Leonardo Semplici.

Milan (4-2-3-1) : Maignan – Kalulu, Kjær, Tomori (Calabria, 84e), Hernández (Ballo-Touré, 64e) – Tonali, Pobega – Saelemaekers (De Ketelaere, 64e), Díaz (Adli, 71e), Origi – Rebić (Giroud, 71e). Entraîneur : Stefano Pioli.

