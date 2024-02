PSG, Bayer Leverkusen, Liverpool : un week-end de spectacle

La cagade du week-end

Franchement, le Bayer Leverkusen n’avait pas besoin de ça pour vaincre Mayence et continuer son chemin vers le titre. Lors de la 23e journée de Bundesliga, Robin Zentner a pourtant offert la victoire au leader du championnat, alors que le score était de 1-1 : à 20 grosses minutes du terme, le gardien de but (excellent, jusque-là) a sorti son savon pour nettoyer ses gants et a donc laissé passer la frappe lointaine de Robert Andrich.

[📺LIVE] 🇩🇪 #Bundesliga 😱 Il fait une Karius et Leverkusen reprend l'avantage ! 😬 On a la boulette de la saison là !https://t.co/hcjZvGd7Hj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 23, 2024

De son côté, Granit Xhaka a également fait fort en mimant une blessure en guise de célébration après avoir ouvert la marque. Grâce à tous ces événements, l’équipe de Xabi Alonso l’a emporté et signe en tout cas un joli record : celui de la plus longue série d’invincibilité de l’histoire en Allemagne, avec 33 matchs au compteur sans défaite. Mieux que le Bayern Munich d’Hansi Flick, imbattable entre décembre 2019 et septembre 2020.

[📺LIVE] 🇩🇪 #Bundesliga 🤯🤣 Xhaka marque un but sensationnel et nous lâche une feinte de blessure ! 👀 La trajectoire de la frappe… On ne s'en remet pas !https://t.co/lGcbob4Jmm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 23, 2024

Le record du week-end

Cependant, le record du Bayer Leverkusen n’est pas celui qu’il faut ressortir en priorité de ce week-end. Car à Lyon, l’équipe de France féminine a réussi à attirer quelque 30 270 spectateurs au Parc OL (ou Groupama Stadium) à l’occasion de la demi-finale de Ligue des nations contre l’Allemagne. Une affluence jamais vue pour un match des Bleues à domicile hors Coupe du monde, chez les femmes. Pour couronner le tout, la bande d’Hervé Renard s’est imposée grâce à des réalisations de Kadidiatou Diani et Sakina Karchaoui en fin de première période afin de se qualifier pour la dernière marche de la compétition. Rendez-vous à Séville le mercredi 28 mars 2024, pour le moment de vérité contre l’Espagne.

La frayeur du week-end

Même pas dix minutes passées sur la pelouse, un choc à la tête, une perte de conscience, une sortie du terrain sur civière, un remplacement, un traumatisme crânien, un transfert vers l’hôpital, un coma artificiel, une opération immédiate, un placement en salle de réveil…

Alberth Elis a passé un samedi éprouvant et le dimanche n’a pas vraiment apporté de bonne nouvelle, à en croire le communiqué de presse des Girondins de Bordeaux estimant qu’il est encore « impossible de se prononcer sur le pronostic vital » du joueur. Au milieu de tout ça, ses partenaires ont battu Guingamp. Un succès pour leur coéquipier, évidemment.

Le but du week-end

Celui de Bukayo Saka, étincelant en ce moment, avec un Arsenal brillant contre Newcastle, n’était déjà pas mal. Le pion de Rafael Leão, avec Milan devant l’Atlanta, en a également surpris plus d’un. Mais au niveau de l’esthétisme pur, le but d’Amine Gouiri avec le Stade rennais contre le Paris Saint-Germain lors de la 23e journée de Ligue 1 les surpasse aisément.

Coup de froid sur le Parc des Princes : Amine Gouiri ouvre le score pour Rennes après 33 minutes de jeu ! 🥶#PSGSRFC | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/BPuZf8P41P — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 25, 2024

Mieux vaut laisser l’artiste présenter son œuvre, sur Canal+ : « Je suis dans l’intervalle, et j’arrive à me l’emmener vers l’avant. Je file vers le but, je mets un pointu extérieur et elle finit au fond des filets. Il y a beaucoup d’espaces à jouer sur les contres, il va falloir mettre le deuxième. » Pas une mauvaise idée, cela aurait permis aux Bretons d’empêcher le nul concédé dans le temps additionnel.

Le trophée du week-end

La League Cup, une fois n’est pas coutume ! Remportée par Liverpool au bout de la prolongation contre Chelsea, elle permet aux Reds d’assurer que la dernière saison sous Jürgen Klopp ne sera pas blanche. Elle pourrait même être très colorée, puisque les hommes de l’Allemand sont toujours à la lutte pour le titre en championnat.

The most domestic cup trophies won by English teams are: ◎ 18 – Manchester United ◉ 18 – Liverpool Once again, Jürgen Klopp ties it up. 🏆 pic.twitter.com/lKbqiiXMf3 — Sir Obedd Studios (@SirObedd) February 25, 2024

Pour l’anecdote, les Rouges n’ont plus perdu contre les Blues depuis mars 2021 et l’équivalent de neuf confrontations. Surtout, ils ont battu les Londoniens lors de leurs trois dernières finales nationales (FA Cup 2022, League Cup 2022 et donc League Cup 2024). Vivement pour Mauricio Pochettino que Klopp quitte l’Angleterre, à moins que l’ancien de Tottenham s’en aille avant…

Le héros inattendu du week-end

Un héros, oui. Surprenant dauphin de Ligue 1, Brest est notamment porté par ses milieux de terrain. Car une semaine après le festival de Pierre Lees-Melou pour s’imposer contre Marseille, c’est cette fois Mahdi Camara qui a guidé les siens à Strasbourg d’un triplé aussi joli qu’inattendu. Une frappe contrée qui termine au fond non sans réussite, une finition parfaite et… un penalty, à l’heure de jeu. De quoi faire jaser.

Mahdi Camara bagged a hat-trick for Brest to help #Ligue1's second-placed side defeat Strasbourg 3-0 away from home! He popped up all over the pitch, as his touch map displays. pic.twitter.com/cOqT2Z6shn — Total Football Analysis (@TotalAnalysis) February 25, 2024

Notamment son entraîneur Eric Roy, mi-amusé, mi-agacé devant les médias après la partie : « Le problème, c’est que ce n’est pas lui qui est désigné en 1 ni en 2. Après, je peux comprendre parce que Mahdi avait déjà mis deux buts. La problématique, c’est qu’il faut le marquer. Heureusement, il marque. Sinon il aurait pu se prendre le retour de bâton. » Une démonstration achevée par une sortie pour Kamory Doumbia, histoire de ne pas égaler l’improbable quadruplé du Malien fin décembre contre Lorient.

