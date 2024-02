En Liga, une arbitre évacuée sur civière après s'être cognée contre une caméra

La blessure la plus improbable du week-end.

Alors que le Betis et l’Athletic Bilbao s’écharpaient ce dimanche après-midi en Liga, la partie a été brièvement interrompue en première période pour une raison pour le moins rarissime. Quelques secondes après le premier but de la partie, inscrit par Chimy Ávila en faveur du Betis, l’arbitre Guadalupe Porras s’est violemment heurtée à une caméra sur le côté de la pelouse. La tête complètement ensanglantée, elle paraissait assez marquée par ce qu’elle venait de subir, et n’a ainsi pas pu reprendre la rencontre. Assistée par une équipe médicale arrivée rapidement, l’arbitre est ensuite sortie sur civière, avant d’être évacuée en ambulance.

👀 Así ha quedado el rostro de Guadalupe Porras. 🚑 Ha tenido que ser retirada en camilla y evacuada en ambulancia. https://t.co/BO7fmQsF9K pic.twitter.com/6fUG55ZHRf — MARCA (@marca) February 25, 2024

La partie a ensuite repris ses droits, et le Betis s’est imposé 3-1.