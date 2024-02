Quand rien ne va…

Déjà pris à partie par des supporters à Montpellier la semaine passée, László Bölöni ne va pas vraiment se faire des amis auprès de la presse. Après la nouvelle défaite du FC Metz face à Lyon vendredi soir, l’entraîneur roumain s’est présenté en conférence de presse assez agacé et l’a notamment fait savoir directement à un journaliste de Canal+, à qui il a reproché une question faisant allusion à un éventuel départ prochain. « Écoute-moi ! Quand tu poses des questions si stupides, si provocatrices… « Quand est-ce que tu vas être viré ? » C’est ce que tu demandes pratiquement. Et tu rigoles », a-t-il d’abord lancé, avant de voir le journaliste se défendre : « Non, je ne voulais pas vous vexer Monsieur. Ce n’est pas le but. »

Pas assez convaincant, apparemment, pour Bölöni qui relance « Tu mérites une gifle, mais… » Mais quoi ? On ne le saura sans doute pas, et bien heureusement, l’intéressé n’est pas passé à l’acte, mais il apparaît en tout cas de plus en plus fragilisé sur le banc des Grenats. Une partie des supporters est d’ailleurs restée jusque tard dans la soirée, avant d’envahir le terrain, pour montrer leur mécontentement vis-à-vis de la direction du club notamment.

Bonne nouvelle pour Bölöni : les finances messines pourraient lui sauver sa place, pour le moment.