Un licenciement de László Bölöni coûterait trop cher au FC Metz

Shakespeare n’a jamais écrit de drame à la hauteur de la saison du FC Metz.

De retour en déprime dans l’élite, le FC Metz ne compte que quatre victoires en 22 rencontres et pointe à la 17e place, à cinq points du premier non-relégable. Le président Bernard Serin cherche des solutions pour relancer la machine et le traditionnel fusible de l’entraîneur est bien sûr évoqué. Seulement, L’Équipe explique que les Grenats n’ont de toute façon pas les moyens de se séparer de László Bölöni, qui a prolongé jusqu’en 2025 et qui coûterait trop cher en indemnités de licenciement.

Metz vit une saison paradoxale, avec des mauvais résultats, mais un stade qui n’a jamais autant fait le plein avec 17 000 abonnés. Les supporters mosellans avaient d’ailleurs demandé le départ du technicien roumain après la défaite face à Lorient. « Leur frustration n’est pas plus grande que la mienne », leur avait-il répondu sur Prime Video, alors que les Messins ont pu rencontrer Bölöni deux jours plus tard pour apaiser ces premières tensions.

💬 La réaction de László Bölöni, interrompu par des supporters qui scandent "Bölöni démission" en pleine inetrview : "Leur frustration n'est pas plus grande que la mienne."#MHSCFCM pic.twitter.com/ItELvUYcrq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 18, 2024

Foutu ascenseur.