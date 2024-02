Les doigts croisés.

Toujours hospitalisé au CHU de Bordeaux après le choc dont il a été victime ce samedi soir, Alberth Elis est pour le moment dans un coma artificiel. Les premières nouvelles de ce dimanche étaient plutôt rassurantes, et les Girondins se sont exprimés sur la situation de manière plus tempérée, à travers un communiqué. « Alberth Elis est victime d’un traumatisme crânien ayant amené à placer le joueur dans un coma artificiel protecteur, confirme d’abord Bordeaux. […] À cet instant, il est encore impossible de se prononcer sur le pronostic vital et fonctionnel d’Alberth. Le Club s’attend donc à ne pas pouvoir communiquer de nouvelles informations déterminantes avant quelques jours et ne fera aucun nouveau commentaire sur l’état de santé d’Alberth. »

Communiqué officiel du Club Alberth Elis a été victime d’un choc important à la tête hier soir au tout début de la rencontre de la 26e journée de Ligue 2 BKT. Pris en charge par l’équipe médicale, il a été transféré rapidement au CHU Pellegrin de Bordeaux où une intervention… pic.twitter.com/aQQpgcfRE6 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 25, 2024

« Nous appelons à la retenue quant à la diffusion d’informations d’ordre médical, par respect pour lui, sa famille et ses proches, dans un moment où rien d’autre n’a plus d’importance. Une cellule psychologique va rapidement être mise en place pour accompagner les salariés du Club dans ces moments difficiles », a-t-on pu également lire, alors que la famille et les dirigeants sont toujours au chevet du joueur actuellement.

Et il n’y a pas la tête au ballon dans ces moments-là.