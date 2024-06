Le récap du jour : mon efficacité va craquer

Des masques en hommage à Mbappé, le retour d'un autre miraculé et des altercations : les groupes C et D ont donné leur verdict. Voici tout ce qu’il s’est passé ce lundi 24 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

En tant normal, les troisièmes journées de chaque phase de groupe sont toujours propices aux scénarios les plus fous, car les quatre équipes sont sur le terrain en même temps. Bref, pas le temps de calculer. Et c’est peut-être ce qui a manqué à l’équipe de France. Les Bleus n’ont pas réussi à se défaire de la Pologne (1-1), la faute, notamment, à un réalisme toujours pas au rendez-vous et (si on suit l’avis de Deschamps) un gardien polonais en feu. L’Autriche et les Pays-Bas, eux, ont rattrapé ce manque d’efficacité en trouvant le chemin des filets par cinq fois avec un mano à mano haletant (2-3). Celui permet aux Autrichiens de terminer en tête du groupe D, devant la bande de Didier Deschamps. Ce mardi soir, les équipes ont été enthousiasmantes : Angleterre-Slovénie et Danemark-Serbie se sont terminés sur deux scores nuls et vierges. Les Three Lions sortent en tête sans se rassurer, devant le Danemark et la Slovénie, qui ont eu besoin de relire le règlement de l’UEFA pour savoir comment se départager.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Josip Iličić

Victime d’une dépression, Josip Iličić a longtemps été éloigné des terrains. Invité surprise de la liste slovène pour l’Euro 2024, l’ancien magicien de l’Atalanta a foulé la pelouse pour la première fois de la compétition contre l’Angleterre. Un petit quart d’heure de jeu à se mettre sous la dent, mais largement suffisant pour reconquérir les cœurs des amoureux de foot, qui se souviennent avec émotion de sa saison 2019-2020 à Bergame. Entré sous les « Jojo » d’un public acquis à sa cause, il a fait le dos rond, comme tous ses compatriotes, pour arracher une qualification en huitièmes historique.

Fan zone : le bal continue

Pour fêter le retour de Kylian Mbappé à la compétition, les supporters de l’équipe de France ont sorti leur plus beau masque. Certains ont opté pour celui de Zorro, rendant ainsi hommage au plus mauvais chant de cet Euro, mais le meilleur reste celui de Donatello, la fameuse tortue Ninja dont l’attaquant des Bleus tire son surnom. Avec celui-ci, il aurait été plus protégé des coups de Robert Lewandowski.

La stat pas piquée des Teutons : 50

Tous ceux qui ont hurlé un soir de juin 2021 se souviennent du but de Paul Pogba face à la Suisse pour le troisième but des Bleus. À ce moment-là, personne ne voyait l’équipe de France s’effondrer dans les minutes suivantes. Surtout, ce but est le dernier des Bleus à l’Euro (toutes éditions confondues) dans le jeu, malgré cinquante tentatives. L’Autrichien Maximilian Wöber a marqué contre son camp, tandis que Kylian Mbappé a eu besoin de penalty pour trouver le chemin des filets cette année, les autres tentatives ont terminé dans les tribunes allemandes.

Dites « Käse »

Joachim Andersen et Aleksandar Mitrović ne partiront pas en vacances ensemble. Il faut dire que celles du Serbe débutent dès demain, alors que le Danois prolonge un peu son séjour en Allemagne, avec un match samedi contre l’Allemagne justement.

De l’autre côté du mur

Une bien belle journée pour la liberté de la presse ! Ce mardi, la Russie a annoncé que « des contre-mesures sont introduites sur l’accès depuis le territoire russe aux moyens de diffusion de médias de pays membres de l’UE ». C’est-à-dire que l’accès à 81 médias européens sera impossible depuis le territoire russe. Cela comprend neuf médias français : les sites de LCI, Radio France, l’AFP, Le Monde, Libération, La Croix, L’Express, CNews et Arte TV (et pas sofoot.com). Le lanceur d’alerte australien Julian Assange, fondateur des WikiLeaks, a été libéré après cinq ans de détention au Royaume-Uni. Politique toujours : le débat entre Manuel Bompard (Nouveau Front Populaire), Gabriel Attal (Ensemble), et Jordan Bardella (RN) a eu lieu ce mardi soir. Sans représentant des Républicains, dont le Conseil d’État a rejeté la demande de participation, mais avec autant d’altercations qu’entre Danois et Serbes.

La Dégaine du jour, avec Dégaine :

Si vous souhaitiez passer une mauvaise nuit et faire le plein de cauchemars, vous voilà servi. Les supporters néerlandais aiment se distinguer par leur couleur orange typique. Quitte à en faire des tonnes comme ce supporter batave. Le visage et même les cheveux peints en orange, il ne s’est pas posé de question au moment de plonger sa boîte crânienne dans un pot de peinture. Comme si ça ne suffisait pas, il s’est également maquillé le visage avec des bandes bleu-blanc-rouge. Sublime.

Les Bleus commenceront leur Euro en juillet