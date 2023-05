Marseille, 30 ans de folie

Des maillots d’époque sans flocage mélangés à des dos arborant fièrement le numéro 70 d’Alexis Sanchez, et rassemblés dans une communion commune. Voilà ce qu’il était possible de voir dès la fin de l’après-midi, sur le parvis de l’hôtel de ville de la cité phocéenne. Sous le soleil provençal, des milliers de supporters olympiens de tout âge ont en effet célébré l’unique titre en Ligue des champions d’un club français survenu 30 ans plus tôt. Un certain 26 mai 1993.

L’étoile sur le maillot et la fièvre du vendredi soir

L’effervescence dans la capitale de la Provence était palpable toute la sainte journée du 26 mai 2023, le cœur de la ville ayant battu bleu et blanc du lever jusqu’au coucher pour se poursuivre jusque tard dans la nuit. Une foule à perte de vue s’est ainsi réunie sur le Vieux Port peu avant 18h, l’ambiance étant digne des virages avec quelques fumigènes craqués répondant à un « aux armes » repris par l’intégralité des supporters présents. La tension est montée d’un cran lorsque la banderole, dessinée par l’ensemble des groupes de supporters de l’OM, a été dévoilée sur la façade de la mairie et que les joueurs de 1993 se sont présentés au balcon. Basile Boli, unique buteur de la finale, a même lancé quelques mots : « Merci au peuple marseillais, je vous aime. » Des plus âgés aux plus jeunes, tous ont salué l’initiative de cette cérémonie et n’ont pas boudé leur plaisir de se replonger dans le plus beau jour de l’histoire du football marseillais.

Gérard, 80 ans de fierté marseillaise, avait fait le déplacement à Munich en 1993 et revient sur cette journée : « J’y étais allé en train, avec mon groupe de supporters. À la fin du match, c’était la délivrance et l’euphorie. » S’ils n’étaient pas nés en 1993, Andy et Matthéo souhaitaient être présents aujourd’hui pour vivre intensément ce titre qu’ils n’ont pas eu la chance de connaître : « C’était important d’être là, c’est l’histoire de notre club. On me l’a tellement raconté que j’avais envie de le vivre, rien que d’être là me met les frissons. » Les effusions de joie se sont poursuivies lors de la retransmission sur écran géant de la finale face à l’AC Milan, et si le scénario du match était connu d’avance par tous, ça n’a pas empêché l’ensemble du peuple marseillais de vivre cette finale comme s’ils étaient au stade : chants, fumigènes et cris de joie étaient au rendez-vous. La pression est montée tout au long de la première mi-temps jusqu’à la fatidique 44e minute, moment où Basile Boli est venu ouvrir la marque pour les Olympiens et a électrisé les supporters revenus vivre les émotions d’il y a 30 ans. Pour les plus jeunes, pour qui c’était souvent la première fois qu’ils avaient l’occasion de voir ce match en intégralité, les sourires se sont affichés. Au coup de sifflet final, les chants se sont intensifiés : le mythique « Qui ne saute pas n’est pas marseillais » s’est entrechoqué avec le tout aussi mythique « On est champions », le temps paraissant presque suspendu.

Un but inoubliable et une ferveur inébranlable, trente ans plus tard pic.twitter.com/4qidjRpyc4 — Léna Bernard (@lenabedoin) May 27, 2023

Bernard Tapie dans tous les cœurs phocéens

Si les champions d’Europe 1993 ont été honorés, un autre nom était sur toutes les lèvres : celui de Bernard Tapie. Le Commando Ultra a tenu à lui rendre hommage sur sa tombe, avant que les supporters présents sur l’esplanade de l’hôtel de ville scandent son nom à de multiples reprises au cours de la soirée.

Il était juste que cette magnifique journée ensoleillée d’anniversaire du 26 mai 1993 débute par un hommage à celui qui nous a emmenés au firmament. #OM #AJamaisNotreBoss #AJamaisLesPremiers 🔵⚪️⭐️ pic.twitter.com/5VglIFhN7R — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) May 26, 2023

Sa femme Dominique et l’un de ses fils Stéphane étaient présents lors des festivités. Au micro de BFM Marseille, Dominique Tapie s’est dite « très émue ». Une émotion partagée par les fans olympiens, à en juger par le nombre de T-shirts et de drapeaux où la figure de l’ancien président du club était représentée.

Une première mondiale pour les noces de perle

Pour marquer les esprits, les groupes de supporters de l’OM se sont alliés afin de créer un spectacle son et lumière inédit dans l’histoire du supporterisme avec pas moins de 8000 fumigènes craqués sur les vingt kilomètres que comporte le littoral marseillais. De la pointe rouge jusqu’au Fort Saint Jean, les pétards et feux d’artifice ont illuminé la nuit marseillaise. Un spectacle qui n’a, bien entendu, pas laissé de marbre les personnes venues admirer la prouesse et la coordination des supporters mobilisés. Elie, déployé sur le littoral pour assurer le bon fonctionnement de l’animation et préparé à voir un évènement de cette envergure, ne s’attendait par exemple « quand même pas à tout ça. Autant de fumigènes, de monde… Mais c’est Marseille, ici ! »

🌋 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞, 𝐬𝐨𝐧 𝐞́𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐯𝐞𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 ⭐️#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/fUX6nuaF4T — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 26, 2023

Les groupes de supporters ont réussi leurs paris : coordonner tous les supporters pour que les fumigènes soient déclenchés au bon moment, et battre le record du monde du plus grand nombre de fumigènes craqués au même moment. Des plus jeunes aux plus âgés, tous ont eu l’étoile brodée sur le maillot venue se loger dans le fond de leurs yeux. Les festivités se poursuivront ce samedi 27 mai, à l’occasion de la rencontre face à Brest. Un tifo, sur lequel travaillent les groupes de supporters olympiens depuis plusieurs jours, est notamment annoncé comme « le plus beau de l’histoire du club ».

