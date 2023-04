Lyon maîtrise Strasbourg et croit encore à l’Europe

Strasbourg 1-2 Lyon

Buts : Sanson (15e) pour le RCSA // Lukeba (32e) et Caqueret (36e) pour l’OL

Expulsion : Lukeba (90e+2) pour Lyon

Depuis le retour de Strasbourg en Ligue 1, en 2017, pas moins de 39 buts ont été inscrits lors des douze confrontations entre les Strasbourgeois et l’Olympique lyonnais, soit plus de trois buts par match, et aucune rencontre ne s’est terminée avec moins de deux pions. Annoncer que les filets allaient trembler durant cette rencontre revenait à dire que la terre est ronde et que le soleil se lève à l’est. Ce qui semblait moins évident était finalement la réaction de l’OL qui, mené à l’extérieur, a renversé une équipe strasbourgeoise (1-2) bien trop timide offensivement pour espérer récupérer au moins un point de ce duel ronronnant.

Strasbourg sans son

La feuille de match permet d’ailleurs d’affirmer d’entrée que cette rencontre va proposer son lot de pions. En relançant une défense à trois (Castello Lukeba-Dejan Lovren-Sinaly Diomandé) qui n’a jamais fait ses preuves depuis sa prise de poste, Laurent Blanc excite les pronostiqueurs autant qu’il fragilise son système, bien que Bradley Barcola pense climatiser d’entrée la Meinau d’un ballon parfaitement travaillé qui heurte la barre et le poteau de Matz Sels avant de finir au fond des filets, mais le Racing abat sa carte joker VAR (10e), avant d’enchaîner avec un +2 : le décalage pour Habib Diallo dont la frappe en angle fermé est repoussée par Anthony Lopes (14e), puis l’abnégation de Jean-Ricner Bellegarde, au cœur d’une défense lyonnaise à l’arrêt, pour offrir à Morgan Sanson son premier but en Alsace (1-0, 15e). Surpris, l’OL calme le jeu et attend la demi-heure pour dégainer sa main : un corner de Maxence Caqueret, une superbe parade de Sels devant Corentin Tolisso et Lukeba présent en renard des surfaces (1-1, 32e), puis un jeu en pivot d’Alexandre Lacazette pour permettre à Thiago Mendes et Henrique d’accélérer côté gauche et offrir un caviar pour Caqueret (1-2, 36e). Cette fois, la Meinau ne répond plus.

Lyon a encore les crocs

Dans l’obligation de s’imposer pour ne pas être définitivement décroché dans la course à la cinquième place, l’OL montre les muscles et tente de se mettre à l’abri par ses vétérans. Mais soit Tolisso ne parvient pas à attraper le cadre (52e), soit Lacazette se prend un stop par le poteau (64e). Le Racing souhaite exister dans la rencontre et profite des trous dans la défense adverse pour faire passer un frisson énorme dans les travées avec une tête plongeante puissante de Frédéric Guilbert rasant le poteau de Lopes (60e), dernière réelle offensive de la rencontre pour les hommes de Frédéric Antonetti qui manquent l’occasion, en cette veille de finale de Coupe de France, de prendre leurs distances avec la zone de relégation. Tout n’aura pas été beau non plus pour l’OL, qui devra également faire sans Lukeba – expulsé en fin de rencontre (90e+3) – pour la réception de Montpellier la semaine prochaine, mais le bilan comptable est satisfaisant : trois points dans la besace et provisoirement autant de retard sur Lille, actuel dernier qualifié européen. À cinq journées de la fin du championnat, Lyon a encore les crocs.

Strasbourg (3-4-2-1) : Sels – Perrin, Djiku, Le Marchand – Guilbert, Aholou (Doukouré, 46e), Bellegarde, Sobol (Liénard, 70e) – Diarra (Gameiro, 70e), Sanson (Suzuki, 83e) – Diallo. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Lyon (3-1-4-2) : Lopes – Diomandé, Lovren, Lukeba – Kumbedi, Mendes (Lepenant, 74e), Tolisso, Caqueret (Aouar, 81e), Henrique – Barcola (Sarr, 74e), Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

Revivez la victoire de Lyon à Strasbourg