Blanc reproche à Vieira son absence lors des rassemblements de France 98

Bah alors Pat’, tu viens plus aux soirées ?

Des retrouvailles joyeuses teintées d’une pointe d’amertume. Les deux champions du monde 1998, Laurent Blanc et Patrick Vieira se faisaient face sur les bancs de touche dimanche soir. La soirée a tourné en la faveur de l’ancien joueur d’Arsenal puisque Strasbourg a dominé Lyon (2-1). À la fin de la rencontre, les micros de Prime Vidéo ont capté un échange complice entre les deux entraîneurs au sujet des rassemblements de France 98.

😍 L’accolade entre les deux entraîneurs et champions 98 Laurent Blanc et Patrick Vieira ! #RCSAOL pic.twitter.com/Lyrrtnb3Ji — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 13, 2023

« Arrête un peu, a lancé Blanc à Vieira avant de poursuivre. Maintenant, que tu es en France. » « Je viens toujours », rétorque l’entraîneur du RCSA avant de prendre une petite pique . « Tu ne viens jamais, avec ‘Titi’ (Thierry Henry, NDLR), vous ne venez jamais », peste l’ancien sélectionneur des Bleus. « Je vais lui dire et je lui dis que je viens », assure alors Vieira. « Venez, on se régale », encourage Blanc. « OK, promis je viens, je vais le faire », conclut Vieira.

On espère que Guivarc’h a reçu une invitation cette fois.