Lyon dévore Lens

Les Lyonnais ont confirmé leur regain de forme en disposant des Lensois sur la pelouse du Groupama Stadium (2-1). Un succès qui permet aux locaux de rester dans la course à l'Europe, et qui fait chuter Lens du podium.

Olympique lyonnais 2-1 RC Lens

Buts : Lacazette (23e) et Cherki (64e) pour les Gones // Machado (39e) pour les Artésiens.

Les Lyonnais allaient mieux depuis quelques semaines, oui. Mais ce dimanche, l’OL voyait se dresser sur son chemin le premier gros obstacle depuis son regain de forme. Malgré un changement de système, les Rhodaniens, ultra-réalistes, ont su déjouer les plans lensois, en comptant notamment sur Rayan Cherki, décisif sur les deux buts, et prendre trois points importants. En face, les Artésiens confirment leur légère baisse de régime, aperçue depuis leur victoire face au PSG. Les hommes de Franck Haise, qui n’ont pris que deux points sur leurs quatre dernières rencontres, sont éjectés du podium.

Heureusement, il y a Cherki

Resté à la maison pour cause de maladie, laissant les rênes de la soirée à son adjoint Franck Passi, Laurent Blanc décide de mettre son 4-4-2 losange au placard et d’aligner un 3-4-1-2, avec le retour de Castello Lukeba dans le onze. Un nouveau système que les Lyonnais ont d’abord du mal à apprivoiser. D’autant qu’en face, le 3-4-3 lensois est parfaitement rodé et domine l’entame de match. Si les Rhodaniens s’embrouillent souvent dans le positionnement, et se marchent dessus, ils peuvent compter sur la très bonne forme de Rayan Cherki. À 30 mètres des buts de Brice Samba, sur la droite, Alexandre Lacazette protège son ballon, qui revient dans les pieds d’un Cherki lancé. Le Lyonnais fixe la défense et donne malicieusement à son capitaine qui bat le portier artésien d’une frappe croisée (1-0, 23e).

Les Lensois ne se précipitent pas et passent par le couloir droit pour apporter le danger, à l’image de Julien Le Cardinal et de son très bon centre mal repris par la tête de Fofana (33e). La deuxième tentative depuis la droite est finalement la bonne, avec le ballon à mi-hauteur d’Adrien Thomasson, dévié par Sotoca vers Deiver Machado, le gaucher, qui décoche une superbe demi-volée du droit pour égaliser (1-1, 39e). Dès le retour des vestiaires, Amin Sarr, qui vient de remplacer Lacazette, blessé juste avant le repos, se distingue en donnant un excellent ballon en profondeur à Bradley Barcola, dont la frappe est trop croisée et frôle le montant de Samba (47e).

Mais les Sang et Or, en noir et vert sur la pelouse du Groupama Stadium, continuent de maîtriser les débats jusqu’à l’heure de jeu, sans pour autant mettre Lopes et sa défense au supplice. L’OL remontre le bout de son nez avec une frappe flottante de Corentin Tolisso, boxée par Samba (62e). Dans la foulée, le coup franc de Maxence Caqueret est un peu court, mais le milieu poursuit son effort et chipe le ballon très haut. Il décale Cherki à droite, qui redonne l’avantage à l’OL d’une puissante frappe croisée du droit (2-1, 64e). Moussa Dembélé, parfaitement lancé par Cherki, est tout proche de rapidement faire le break, mais il perd son duel face à Samba (69e). Les Lensois sont tout proches d’égaliser via Florian Sotoca après un service royal de Pereira da Costa, mais sa tête passe à côté du but lyonnais (77e), que les Nordistes ne parviendront pas à faire trembler une seconde fois.

Olympique lyonnais (3-4-1-2) : Lopes – Diomandé, Lovren, Lukeba – Kumbedi, Tolisso, Caqueret, Tagliafico – Cherki (Lepenant, 80e) – Barcola (Dembélé, 66e), Lacazette (Sarr, 46e). Entraîneur : Laurent Blanc.

RC Lens (3-4-3) : Samba – Gradit (da Costa, 69e), Danso, Medina – Le Cardinal (Frankowski, 63e), Abdul Samed, Fofana, Machado (Haidara, 77e) – Fulgini (Openda, 63e), Sotoca (Labeau, 77e), Thomasson. Entraîneur : Franck Haise.