La Lazio fait vaciller le Napoli

Napoli 1-2 Lazio

Buts : Zieliński (32e) pour le Napoli // Luis Alberto (30e) & Kamada (52e) pour la Lazio

Rudi Garcia ne connaîtra donc pas un sans-faute pour son premier mois sur le banc du Napoli. Victorieuse lors des deux premières journées, sa formation napolitaine a d’abord joué de malchance. Avant de s’effondrer en seconde période face à une Lazio jusqu’ici à la peine en championnat, et qui aurait pu s’imposer sur un score beaucoup plus large avec un peu plus de réussite en seconde période.

Luis Alberto appelle, Zieliński décroche

Accueillis en champions, vêtus de noir, les gaillards de Rudi Garcia démarrent tambour battant ce Napoli-Lazio et étouffent leurs homologues romains. Piotr Zieliński oblige Ivan Provedel à une belle claquette, imité quelques minutes plus tard par Khvicha Kvaratskhelia qui tombe à son tour sur l’impérial international italien. La Lazio apparaît démunie durant cette première demi-heure, totalement brisée par le contre-pressing napolitain.

Et pourtant, sur sa première situation, l’équipe laziale va faire mouche : côté droit, Felipe Anderson centre au premier poteau pour Luis Alberto qui talonne pour ouvrir le score (0-1, 30e). Un geste génial de l’Espagnol qui ne va pas pour autant profiter longtemps aux Biancocelesti : à peine deux minutes plus tard, une tentative doublement déviée de Zieliński trompe le portier des visiteurs et permet à Naples de revenir au score (1-1, 32e). À la pause, les locaux peuvent s’en vouloir de ne pas mener les débats.

Guendouzi si proche d’une première parfaite…

La seconde période de ce choc entre le champion en titre et son ex-dauphin démarre comme la première : Provedel est encore bien là sur une chiche du Z, et on se dit alors que les Partenopei vont reprendre leur marche en avant. Que nenni : les transitions rapides de la Lazio sont plus tranchantes, et sur une récupération haute d’Anderson sur Zieliński, Luis Alberto laisse passer le cuir à l’entrée de la surface pour Daichi Kamada qui donne l’avantage aux siens d’une belle frappe croisée (1-2, 52e). Le Napoli est sonné, laisse des espaces monstrueux et affiche une certaine fébrilité derrière, dont la Lazio n’est pas loin de profiter à deux reprises.

Tout juste entré en jeu, Mattéo Guendouzi pense délivrer sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs, mais le « buteur » Mattia Zaccagni est finalement signé hors jeu par la VAR. Quelques minutes plus tard, l’international français décoche une belle frappe pleine lucarne et se dit que cette fois, c’est la bonne. Il n’en est rien : la VAR estime qu’un hors-jeu de Zaccagni au début de l’action est sanctionnable et prive Guendouzi d’un moment de joie. Malgré les premières minutes de la promesse Jesper Lindstrøm, et une frappe hors cadre au bout du temps additionnel côté Napoli, la Lazio tient bon et compte ses premiers points de la saison, pour la 300e de Ciro Immobile.

Napoli (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, M. Olivera (M. Rui, 66e) – Anguissa, Lobotka, Zieliński (Simeone, 84e) – Politano (Lindström, 75e), Osimhen, Kvaratskhelia (Raspadori, 66e). Entraîneur : Rudi Garcia.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (Pellegrini, 81e) – Kamada (Guendouzi, 65e), Cataldi, Luis Alberto – Felipe Anderson (Pedro, 80e), Immobile (Castellanos, 90e), Zaccagni (Isaksen, 90e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

