Luis Alberto annonce son départ de la Lazio

Luis à bientôt.

Présent au micro de DAZN après le succès de la Lazio sur la Salernitana ce vendredi soir (4-1), Luis Alberto s’est lâché. L’ailier laziale a en effet annoncé son départ du club à la fin de saison, avec un manque de tact qui interroge : « Je quitte la Lazio à la fin de la saison. J’ai d’ores et déjà demandé la résiliation de mon contrat. Je ne veux pas recevoir un seul euro de la part du club, je veux juste partir », ainsi balancé l’Espagnol.

Arrivé à Rome en 2016, en provenance de Liverpool (une aventure entrecoupée de deux prêts à Malaga et La Corogne), Luis Alberto aura disputé plus de 300 matchs en ciel et blanc. Des différends avec sa direction expliqueraient cette fin de parcours tumultueuse.

Triste d’en finir de la sorte.

