Le président de la Lazio s’oppose à Luis Alberto et à ses envies de départ

À chaque jour son nouveau feuilleton à la Lazio.

Entre la supposée brouille entre Igor Tudor et Matteo Guendouzi, les commentaires de Radja Nainggolan à propos du Français, Ștefan Radu problématique pendant le derby, et l’éventuel futur départ de Luis Alberto, la Lazio fait parler d’elle ces derniers jours. Claudio Lotito, son président, a remis une pièce dans la machine ce vendredi, à l’occasion de la rencontre de son équipe face à la Salernitana (4-1), auprès de l’agence de presse Adnkronos. « Luis Alberto veut partir gratuitement. Mais non, il a un contrat de quatre ans, il fait partie du club, donc qu’il nous emmène une offre. Il a demandé un renouvellement l’été dernier, il est le deuxième joueur le mieux payé de la Lazio, le contrat a été signé d’un revers de main, il demande quelque chose d’autre, il ne se présente pas au camp d’entraînement, comme vous vous en souviendrez tous. Et maintenant, il vient avec ça, à l’improviste et sans rien dire au club. S’il veut partir, il doit trouver une équipe qui l’achète », a ainsi lâché le dirigeant.

« Nous sommes une société cotée en Bourse et ce sont des choses qui causent des dommages en matière d’image et d’économie. Le laisser partir gratuitement appauvrirait nos finances, je ne suis pas fou, les actionnaires me tueraient et ils auraient raison. Nous ne jetons pas l’argent par les fenêtres. Les règles sont des règles, tant civiles que pénales, et elles doivent être respectées », a conclu Lotito, alors que son club aurait peut-être besoin d’un peu plus de calme et de stabilité, à l’aube d’un sprint final où une qualification européenne est en jeu pour les Romains.

Finalement, Igor Tudor retrouve des similitudes avec ce qu’il a vécu à Marseille.

Guendouzi et Tudor déjà embrouillés ?