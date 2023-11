En mode 2.0, Liverpool respire à nouveau

Liverpool était promis à l’enfer samedi à l’Etihad. La perspective de voir Phil Foden ou Julián Álvarez débouler face à Kostas Tsimikas ou d’un Jérémy Doku tout feu tout flamme sur le côté de Trent Alexander-Arnold n’était pas pour rassurer. Et pourtant. Liverpool a tenu le choc et réussi ce qu’aucune n’équipe – pas même Arsenal, le Bayern ou le Real Madrid – n’avait accompli cette année en neutralisant les Skyblues dans leur jardin (1-1). Les Reds, certes, n’ont plus gagné à l’Etihad depuis 2018, mais le point glané samedi a beaucoup plus d’importance que sa simple valeur comptable.

À réaction

Comme tout le monde, Liverpool a souffert contre le champion d’Europe en titre. Le jeu au pied d’Alisson n’a pas aidé. Malgré les difficultés, le Brésilien s’est cependant accroché, à l’image de son équipe. À raison puisqu’il a finalement pris un rôle prépondérant (positivement) dans l’issue de la rencontre en détournant la frappe de Phil Foden (44e) et en s’interposant devant Erling Haaland (79e), quelques secondes avant l’égalisation de Trent Alexander-Arnold. Ce Liverpool a beau être mené, il réussit (presque) toujours à s’en sortir, comme il l’avait montré contre Bournemouth (3-1), Newcastle (1-2), Wolverhampton (1-3) ou encore Luton (1-1).

La défaite concédée au Tottenham Hotspur Stadium pourrait très bien s’ajouter à la liste tant les Reds, réduits à dix puis à neuf, avaient fait preuve d’abnégation et de caractère pour égaliser et tenir tête aux Spurs, jusqu’au CSC de Matip dans le temps additionnel (2-1). « C’est très difficile de jouer ici, ce n’est pas une coïncidence s’ils ont gagné je ne sais combien de fois d’affilée à domicile, réagissait Klopp dans l’émission Match of Ze Day, en référence aux 23 victoires consécutives de Manchester City. Quand nous avons eu nos moments, nous nous sommes immédiatement créé des occasions. Est-ce qu’on l’a fait assez souvent ? Non. Est-ce qu’on peut mieux jouer ? Sans aucun doute. Et nous le ferons. Mais aujourd’hui, c’est une expérience super importante pour le groupe. »

Quelle fulgurance d'Alexander-Arnold ⚡️ Liverpool égalise contre Manchester City à 10 minutes de la fin 🔴⚪️#MCILIV | #PremierLeague pic.twitter.com/qBixBh4jGE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2023

Nouveau look pour une nouvelle vie

La deuxième place du classement ferait presque oublier que Liverpool a totalement rebâti son milieu de terrain cet été. Exit Fabinho, Jordan Henderson, James Milner et, dans une moindre mesure, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain. Welcome Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo et Ryan Gravenberch. Du sang neuf, et une nouvelle approche, avec plus de qualité technique et de créativité. Beaucoup de nouveautés à assimiler et d’automatismes à créer, donc. « Nous sommes en train de construire le Liverpool 2.0 », résumait Klopp sur RTL cet été. Le Normal One avait déjà considérablement fait évoluer sa ligne d’attaque en 2022 avec les signatures de Luis Díaz, Darwin Núñez et Cody Gakpo, nouveaux lieutenants de Mohamed Salah. « Nous n’en sommes qu’aux débuts de cette équipe », rappelait encore l’Allemand ce samedi. Des débuts prometteurs, tant en matière de résultats que d’envie et d’état d’esprit. « Face au champion, ceux qui ont réalisé le triplé la saison passée, même si on ne joue pas bien, on est capables de prendre un point. C’est quelque chose dont nous avions besoin en tant qu’équipe », jugeait Alexander-Arnold au micro de Sky Sports. Essoufflés la saison dernière, les Reds ont retrouvé des couleurs. Le chemin est encore long, mais ils avancent dans la bonne direction.

Liverpool tient tête à Manchester City