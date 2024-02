Où sont passés les attaquants de Liga ?

Le constat est évident depuis maintenant plusieurs années : la Liga a perdu de sa superbe. L’exemple le plus frappant est évidemment celui des Clásicos, dont il est difficile de retrouver la saveur et la dramaturgie qui faisaient leur marque une décennie durant. Cette saison, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se sabotent bien trop souvent, et seule Gérone semble tenir la dragée haute à la régularité du Real Madrid. Mais ces difficultés globales rencontrées par le football ibérique se matérialisent par le prisme d’un classement plus individuel : celui des buteurs.

Car l’anomalie est flagrante concernant les Pichichis. Le meilleur buteur actuel en Liga n’en est tout simplement pas un. Auteur de seize buts, Jude Bellingham, milieu de terrain relayeur jusqu’à peu, trône au sommet, sans jamais avoir été concurrencé par les attaquants de métier de la péninsule. En se penchant sur le reste du podium, on peut effectivement s’étonner du profil de ses poursuivants, au même titre que leur standing – sans injure aucune. Le dauphin se nomme ainsi Borja Mayoral (15 buts), pensionnaire de Getafe et espoir déchu du football madrilène. En bout de podium, là aussi, sorpresa. Comme son équipe de Gérone, l’Ukrainien Artem Dobvyk (14) est sorti de nulle part et tente, à son échelle, de titiller les plus gros. Une dure réalité donc, pour celle que Javier Tebas appelait encore « La Liga de las estrellas » (“La ligue des stars”, en VF). Et chez les grands, pas grand-chose à gratter non plus. Au Real Madrid, Karim Benzema a choisi de s’exiler en Arabie saoudite et a été remplacé par le besogneux Joselu, tandis qu’à Barcelone, Robert Lewandowski, justement Pichichi l’an passé, ronronne cette année avec seulement 10 buts en 22 matchs. Il reste bien sûr quelques grands noms pour sustenter l’ensemble – Álvaro Morata, Antoine Griezmann ou Vinícius Júnior pour ne citer qu’eux – mais force est de constater que le niveau a baissé. L’âge d’or des attaquants de la Liga semble désormais bien loin.

CR7-Messi : tous coupables

En voyant les noms des buteurs actuels de Liga s’égrainer, il faut alors se rendre à l’évidence : le prestige est en berne. De quoi rendre nostalgique les trentenaires et plus, conscients d’avoir vécu ce que la Liga avait de mieux à offrir entre la fin des années 1990 et le début de la décennie 2010. Jeter un œil au casting suffit d’ailleurs pour s’en faire une idée : Raúl, Ronaldo, Morientes, Tristán, Mista, Eto’o, Villa, Van Nistelrooy, Torres, Tamudo, Forlán, Agüero, Soldado, Negredo, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Falcao, Benzema, Bale, Griezmann. Tout oubli est fortuit. Des buteurs « purs », à l’exception de quelques-uns, qui ont fait grimper les compteurs à des hauteurs souvent irréelles. En se basant sur le comparatif Cristiano Ronaldo-Messi, il est ainsi facile de se rendre compte de l’influence des avants-centres sur le rendement statistique de leur collectif. De leur période commune en Espagne (2009-2018), les deux ne sont en effet jamais descendus en dessous de la barre des 30 buts par saison. Encore plus indécent, le Portugais et l’Argentin ont atteint les 40 pions à quatre reprises en neuf saisons (2010-2011 et 2014-2015 pour Cristiano Ronaldo, 2011-2012 et 2012-2013 pour Messi, détenant d’ailleurs le record national sur une campagne, avec 50 réalisations au printemps 2012).

Un amoncellement de chiffres, illustrant cependant bien la chute vertigineuse du buteur outre-Pyrénées. En amont de cette régression, il semble logique de s’intéresser à l’évolution de la formation espagnole. Celle qui a vu Pep Guardiola version Barça, doucement mais sûrement effacer la pointe de son système. Privilégiant les meneurs de jeu pour se projeter dans la surface, le Catalan a en effet démocratisé le rôle du « faux 9 », et donc rendu obsolète celui du renard des surfaces – jusqu’à ce qu’Erling Haaland n’apparaisse. En ajoutant à cela une baisse notable de la qualité des attaquants formés ou achetés, vous obtenez Jude Bellingham en tête du classement des buteurs en Liga. Cet aspect lié à l’attraction de recrues offensives de choix est d’ailleurs un autre facteur freinant. Depuis le départ de Neymar à l’été 2017, force est de constater que le « produit » Liga peine ainsi à se renouveler. Moins de recrues offensives donc, au point de voir Karim Benzema et Robert Lewandowski – dernière grosse pointure à avoir rejoint le navire – marcher sur le championnat à plus de 30 ans (27 buts pour le Français lors de la saison 2021-2022, 23 pour le Polonais en 2022-2023). Pour autant, on peut également prendre du recul, se faire l’avocat du diable, et tout simplement se demander si Cristiano Ronaldo, Messi ou Suárez n’ont pas mis la barre trop haut. Certainement, puisque le retour à des standards moins ronflants suscitent débat et déception. Pas de panique, Kylian Mbappé arrive afin de redresser tout cela.

