Chelsea, Leverkusen, Marseille : un week-end de kiff en Europe

Le Paris Saint-Germain, et son 6-0 infligé à Montpellier ? Même pas : le meilleur coup droit est à mettre à l’actif de Chelsea, qui a assuré un joli spectacle à Wolverhampton avec huit buts dans le match malgré une défense en bois. Un certain Noni Madueke (triplé) avait de toute façon prévenu qu’il allait envoyer du revers dans tous les sens, alors que son partenaire Cole Palmer (qui a aussi planté un lob fabuleux) a assuré au service (trois passes décisives). Comme quoi, il y a forcément un peu de top mondial dans un effectif à 166 joueurs.

Four goals in four days. 🔵🌪️ pic.twitter.com/nNl5VJG7fS

Madueke at 3.23pm: scores again.

Madueke at 3.15pm: scores a goal against Wolves.

Madueke at 00.00am: “Everything about this place is s**t”, posted on Instagram by mistake talking about Wolverhampton 😅

Pour ceux qui n’auraient toujours pas compris, le Bayer Leverkusen ne ressemble pas à un feu de paille. Et si certains auraient des doutes sur leur force mentale, le champion d’Allemagne en titre est prêt à leur prouver que ses prestations de la saison précédente ne devaient rien au hasard. Habitués aux renversements de situation dans les derniers instants en 2023-2024, les hommes de Xabi Alonso ont ainsi profité de la première journée de Bundesliga pour remettre le couvert : concédant le 2-2 après avoir mené 2-0, le boss du pays a finalement battu le Borussia Mönchengladbach dans le temps additionnel. C’est qui, le patron ?

Score some last minute goals again you say? 😏 #BMGB04 pic.twitter.com/WDvq2UNvrm

Cristiano Ronaldo a dû en (re)faire des cauchemars, lui qui avait déjà expérimenté l’expérience : lors de sa défaite à Brighton & Hove Albion dans le temps additionnel, Manchester United a vu Joshua Zirkzee faire foirer un but de Alejandro Garnacho alors que cette réalisation aurait mis les Red Devils sur la voire royale pour un succès important. Au lieu de ça, son équipe se retrouve avec un seul petit point au compteur au bout de deux journée et démarre sa saison de la pire des façons. Quelle idée, aussi, de toucher le ballon en position d’hors-jeu…

Thank you Joshua Zirkzee, you saved many lives as well as causing lots of depression 😂 pic.twitter.com/pm06A4VW8G

Il pourrait s’appeler Erling Haaland, auteur d’un triplé durant la victoire de Manchester City face à Ispwich et maintenant buteur contre les 23 clubs de Premier League qu’il a affrontés. Mais pour ce titre honorifique souvent réservé aux attaquants, il y a match avec Andrej Kamaric, lui aussi buteur à trois reprises avec Hoffenheim contre le promu Holstein Kiel. Alors, qui pour mettre fin au débat et couronner le meilleur joueur du week-end passé ? Bradley Barcola, également passé par là avec le PSG dès vendredi soir et manifestement prêt à se mettre au niveau de ses aînés ?

Erling Haaland has now scored against ALL 23 Premier League clubs he has faced 🤖🇳🇴

Ipswich joined the list after just 11 minutes 😂 pic.twitter.com/W5iEGD6ORk

