Nantes se reprend à domicile, Nice coince et Rennes chute

À l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, Nantes a stoppé sa série catastrophique de dix défaites d’affilée à domicile en battant Auxerre. Pendant ce temps-là, Rennes est tombé à Strasbourg et Nice a concédé le nul contre Toulouse. Bref, il ne fallait pas évoluer à l’extérieur ce dimanche après-midi.

Sale week-end, pour le Stade rennais.

Pourtant lancés par leur large victoire inaugurale contre l’Olympique lyonnais, les Bretons ont chuté à Strasbourg pour la deuxième journée du championnat de France. En Alsace, les visiteurs ont en effet encaissé trois buts : Andrey Santos a ouvert le score d’une reprise de volée faisant suite à un corner mal dégagé, puis Emanuel Emegha a fait le break au retour des vestiaires sur un nouveau coup de pied arrêté pas maîtrisé par la défense adverse, alors que Christopher Wooh a marqué contre son camp sur la fin. Le RCSA a vu son montant trembler et son gardien Karl-Johan Johnsson s’employer, mais il s’en sort avec un précieux succès malgré le pion de Ludovic Blas. Comme Nantes contre Auxerre, d’ailleurs.

Sur une série de dix défaites d’affilée à domicile, les Canaris ont en effet stoppé les frais et se sont même imposés grâce à une réalisation de Moses Simon (ou à une bévue de Donovan Leon, c’est selon) au quart d’heure de jeu au bout d’un exploit personnel. L’AJA a voulu se rebeller, mais Alban Lafont a répondu présent et Ado Onaiwu a été expulsé dès la 53e minute, tandis que Bahereba Guirassy a éteint le suspense dans le temps additionnel de superbe manière. Les deux équipes se retrouvent donc à égalité de points, à savoir trois. À Nice, où Mohamed-Ali Cho a fait mal à Toulouse, le héros a failli s’appeler Jonathan Clauss, puisque le latéral a trouvé la faille dans le second acte. Sauf que l’entrant Shavy Babicka a vite égalisé, après que Frank Magri a frappé la barre.

Au moins, pas de 0-0 en Ligue 1 ce dimanche après-midi !

✅ I Moses Simon inscrit le 1er but du @fcnantes cette saison ! 🟡🟢 #FCNAJA pic.twitter.com/UKqJSGYHIe — DAZN France (@DAZN_FR) August 25, 2024

Strasbourg 3-1 Rennes

Buts : Santos (23e), Emegha (48e) et Wooh CSC (87e) pour Strasbourg // Blas (57e) pour Rennes

Nantes 2-0 Auxerre

Buts : Simon (14e) et Guirassy (90e+6)

Nice 1-1 Toulouse

Buts : Clauss (54e) pour Nice // Babicka (73e) pour Toulouse

🆕 | Jonathan Clauss plante déjà dans son nouveau jardin ! 🏡🧑‍🌾 #OGCNTFC pic.twitter.com/hUFcqu3m6D — DAZN France (@DAZN_FR) August 25, 2024

