Attention Danjuma

Bourreau de l’Atalanta la semaine dernière en Ligue des champions, Arnaut Danjuma prouve de jour en jour que Villarreal a bien fait de casser sa tirelire pour l’arracher à Bournemouth. Meilleur buteur de son club aussi bien en Liga que dans la coupe aux grandes oreilles, le Néerlandais doit dorénavant aider le Sous-Marin jaune à remonter vers les places européennes. Une épreuve comme une autre pour le jeune homme de 24 ans, qui a dû se relever après les nombreux obstacles que la vie a mis en travers de son chemin.

L’école de la rue

Bons baisers de Bruges

Par Aurélien Bayard

Propos recueilli sur The Times.

En mars 2021 dans les colonnes du Times , alors qu’il traînait encore ses guêtres à Bournemouth, Arnaut Danjuma ne se cachait pas :Si à l’époque, cette déclaration pouvait paraître arrogante, le Néerlandais n’ayant entendu que deux fois l’hymne de Tony Britten, son match de jeudi dernier face à l’Atalanta laisse penser que l’ailier était bien conscient de son réel niveau. Malgré le froid et la pression – seul le vainqueur de cette rencontre pouvait composter son billet pour les huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles -, l’ailier ne s’est pas caché. Pour se réchauffer efficacement, il a planté deux banderilles dans les flancs de laet ainsi effectué sa célébration habituelle : le cobra. Un hommage à un de ses amis d’enfance dont le physique rappelle l’élapidé. Un des rares souvenirs heureux lors de sa jeunesse tumultueuse.Tout commence à Lagos, sa ville natale. Fruit de la romance entre Hauwa et Cees, Arnaut se passionne rapidement pour le ballon rond grâce à un père qu’il décrit comme un. Résultat des courses, à même pas quatre ans, le bambin arrive déjà en retard aux dîners familiaux à force de taquiner la gonfle dans la rue. Les ennuis commencent lorsque la petite tribu retourne dans la patrie du paternel, les Pays-Bas. Alors qu’ils ont à peine fini de déballer les cartons, ses parents divorcent. Les conséquences sont terribles. Danjuma ne se rappelle plus pourquoi, mais, lui, sa mère, son petit frère et sa petite sœur se retrouvent sans domicile fixe, avec pour seul toit celui de leur voiture dans laquelle ils se réfugient pour dormir. Malgré cette expérience traumatisante, le jeune homme de 24 ans garde le sourire :Il salue notamment le courage de sa maman qui a tout fait pour rendre cette période particulière acceptable :La réalité finit tout de même par les rattraper. Ces conditions de vie précaires forcent le tribunal pour enfant à placer toute la fratrie dans une famille d’accueil.En plus d’être séparé de ses parents, Arnaut dit au revoir à son unique échappatoire qu’est le football. En effet, ses nouveaux représentants légaux ne partagent pas sa passion pour le sport roi et ne veulent pas l’accompagner aux entraînements. Il faut l’intervention de son père, Cees, pour que le futur international néerlandais prenne une licence dans un club local, le RKSV Margriet. En 2011, la roue tourne enfin. La justice décide qu’il peut retourner vivre avec son paternel et, quelques semaines plus tard, il intègre la prestigieuse académie du PSV Eindhoven. Le Batave remarque rapidement qu’il ne fait pas partie de la même catégorie sociale que bon nombre de ses camarades, mais il s’en moque. Pour lui, c’est même un avantage :Si le manque de richesse permet à Danjuma de garder les pieds sur terre, son impatience lui joue toutefois des tours. À 19 ans, il se sent prêt à titiller les membres de l’équipe première des, mais les dirigeants ne cèdent pas à ses caprices. Alors qu’il rêvait de faire ses débuts professionnels avec son club formateur, le voilà contraint à l’exil au NEC Nimègue.Reculer pour mieux sauter lui fait un bien fou. Deux saisons plus tard, le Club Bruges flaire la bonne affaire et récupère le natif de Lagos lors du mercato estival 2018. L’ailier virevoltant découvre la Ligue des champions et se signale lors de son deuxième match contre l’Atlético : un missile sol-air qui transperce les filets de Jan Oblak. Ce coup de canon résonne jusqu’en Lombardie, puisque l’AC Milan souhaite enrôler Danjuma dès janvier, mais lesrestent impassibles., s’emporte Arnaut.Les dirigeants de la Venise du Nord craquent finalement six mois plus tard lorsque Bournemouth se pointe avec un chèque de 16 millions d’euros. Si sa première saison est calamiteuse – des blessures l’éloignant souvent des terrains couplées à la relégation desen Championship -, le Néerlandais se rattrape l’année suivante. Ses 17 buts lui permettent d’être élu meilleur joueur de la saison par les fans du club, mais restent insuffisants pour monter en Premier League. Alors, quand le vainqueur de la Ligue Europa toque à la porte, Danjuma s’engage avec le Sous-Marin jaune sans hésiter. Si d’un point de vue personnel, il peut être satisfait de son début de saison, l’international batave doit maintenant aider Villarreal à retrouver les places européennes. Et cela passera forcément par une victoire contre la Real Sociedad où il devra être aussi létal que face à l’Atalanta.