« La prochaine fois, j'irai au stade en armure de chevalier »

Samedi soir, Thomas passait un agréable moment dans la tribune Est du Groupama Stadium devant Lyon-Lens. Enfin ça, c'était avant la 94e minute et un dernier dégagement d'Anthony Lopes qui a été fatal à son poignet. Sa copine lui doit une fière chandelle (littéralement), lui a passé un week-end compliqué. Il raconte.

« Je ne sais pas si c'était un coup de vent ou l'effet, mais sur les vingt derniers mètres, la balle est retombée très vite vers ma copine et moi. »

ils ont directement pris des news le soir même !Bien entendu j’en veut pas à Antho, c’est tellement improbable que personne pouvait le prévoir ??Juste prochaine fois faudra pas que les stadiers se posent de question pendant la fouille si je viens en armure de chevalier au stade https://t.co/B1yOLlwQCl — Toma (@Jesuance) November 2, 2021

« J'avais proposé à ma copine de partir un petit peu avant pour prendre le tram, mais elle voulait rester pour le tour du stade des joueurs. Et trois minutes après, j'ai pris le ballon. »

Propos recueillis par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans les dernières secondes, on voit qu'il y a une grosse pression sur le but lyonnais . Lopes capte le ballon à la dernière minute, et il tire une grosse chandelle. Est-ce qu'il voulait dégager le plus loin possible ? Je ne sais pas. Mais le ballon part dans les gradins, directement sur moi. On peut voir sur le replay de Canal que la balle tombe bien sur quelqu'un et rebondit quelque part. J'étais en tribune Est, quatrième rang, donc vraiment « sur le gazon » . On attendait le coup de sifflet final, tout le monde était debout, et la balle est arrivée.Il a tiré sur sa droite, un peu de l'extérieur du pied, ce qui a fait que la balle était dévissée. Je me rappelle avoir les yeux rivés sur la balle, je pensais qu'elle allait monter dans les gradins juste au-dessus. Je ne sais pas si c'était un coup de vent ou l'effet, mais sur les vingt derniers mètres, elle est retombée très vite vers ma copine et moi. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à capter la balle ; à la dernière seconde, j'ai voulu mettre ma main pour protéger ma copine, et le ballon est tombé littéralement sur nous. Je ne suis pas allé la chercher deux rangs derrière, j'ai juste mis la main.J'ai eu moins d'une seconde pour réagir. Je n'ai pas vraiment réfléchi. J'ai mal interprété la vitesse, j'ai dû mettre un peu de force, je l'ai mal prise et ça explique que ça m'a directement brisé le poignet. Il a tapé super haut, et avec la vitesse... Honnêtement, je n'ai pas calculé la pression et la force du ballon. Je n'ai pas tout le temps un ballon gonflé comme en Ligue 1 entre les mains, simplement des ballons type five, donc je n'ai pas vraiment fait gaffe et je ne m'attendais pas à faire face à autant de force. Je l'ai pris comme il est arrivé, sans réfléchir.Non. Et moi, une fois que j'ai pris le ballon, j'ai directement senti le malaise. Je pensais que c'était un gros choc. Il y avait une quarantaine de personnes autour de moi qui étaient descendues pour être près de la pelouse, ils me souriaient en pensant que j'avais récupéré le ballon. C'était le cadet de mes soucis, je n’ai pas pensé une seule seconde au ballon ! Ils ont vu ma tête, et j'ai dit :J'ai regardé mon poignet, il était tout tordu. J'étais tout blanc et j'ai fait un début de malaise.Oui, ils sont directement allés chercher un responsable, qui m'a emmené dans un box pour les premiers secours. Un premier médecin est arrivé et m'a diagnostiqué un gros choc, parce que mon poignet n'était pas enflé, mais ils m'ont mis une attelle en carton. Ensuite, ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai été opéré le surlendemain, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Je n'étais pas prioritaire, à la base je devais être opéré cinq ou six semaines plus tard. Je suis content car c'est fait, mais le problème est que je suis photographe pro, j'ai un appareil photo qui fait plus de deux kilos. Quand on m'a expliqué ce que j'avais, j'ai compris que j'en aurais au moins pour trois mois et j'ai directement pensé à tout ce que j'avais prévu niveau taf. Dimanche, je suis rentré à l'hôpital à 7 heures du matin et je ne suis ressorti qu'à 20 heures, c'était compliqué.Ils disaient qu'ils avaient déjà tout vu et entendu, mais je leur répondais qu'ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Ils ont rigolé, ils ont dû en parler ensemble ensuite parce que deux ou trois personnes m'ont dit :C'était plus sur le ton de la rigolade.Le club m'a directement contacté le lendemain, avant que je me fasse opérer, pour prendre de mes nouvelles et me dire qu'ils étaient désolés de la situation et qu'ils étaient disponibles au cas où. Après mon opération, un responsable du club m'a proposé une rencontre avec Lopes, mais comme je ne suis pas un gros fan de l'OL, je n'ai pas voulu lui prendre du temps, et puis c'était compliqué pour moi. Par respect pour le goal, il a beaucoup de matchs qui vont arriver... On verra plus tard, mais pour le moment, ça n'est pas vraiment utile. Je n'ai pas voulu faire le mec qui en profite.Pas du tout, c'est tellement improbable. Il n'a pas fait exprès, ça aurait pu être lui comme quelqu'un d'autre. Déjà qu'il y a des gens qui lepour rien, je n'ai pas envie qu'il soit mis en cause. Ça n'est pas de sa faute : c'est improbable, mais c'est comme ça. Malheureusement, lui et le club n'y peuvent rien.Moi, je suis plus OM, à la base. J'habite à Lyon depuis huit ans, j'ai beaucoup de potes qui sont en tribune avec les Bad Gones, on se tire la bourre depuis des années maintenant. J'ai pris l'habitude d'aller de temps en temps au Groupama Stadium pour voir de beaux matchs, et Lens, je savais que c'était une belle affiche. À la base, je ne devais même pas être au match, mais les parents de ma copine voulaient y aller et j'ai réussi à choper quatre places au dernier moment. J'avais proposé à ma copine de partir un petit peu avant pour prendre le tram, mais elle voulait rester pour le tour du stade des joueurs. Et trois minutes après, j'ai pris le ballon.La prochaine fois, j'irai en armure de chevalier. Plus sérieusement, même un supporter qui va au stade à chaque match a peu de chance de se prendre un ballon. Si j'en prends un deuxième, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et si un ballon arrive vers moi à l'avenir, je penserai différemment et je mettrai mes bras devant.