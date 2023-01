Southampton éjecte Manchester City de la League Cup !

Southampton (4-2-3-1) : Bazunu - Lyanco, Ćaleta-Car, Salisu, Walker-Peters - Lavia (Elyounoussi, 62e), Diallo - Djenepo (Perraud, 57e), Ward-Prowse, Armstrong (Oršić, 83e) - Mara (Adams, 62e). Entraîneur : Nathan Jones.



Manchester City (4-3-3) : Ortega - Cancelo, Walker (Akanji, 46e), Laporte, Gómez (Aké, 46e) - Palmer (De Bruyne, 46e), Phillips (Rodri, 63e), Gündoğan - Foden, Álvarez, Grealish (Haaland, 56e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Autre résultat

Buts : Boly (18e) pour les Reds // Jiménez (64e) pour les Wolves

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lestouchés par la grâce.Au regard du XI aligné par Pep Guardiola ce mercredi soir, il n'y avait guère de doute que Manchester City accordait peu d'intérêt à ce quart de finale de Carabao Cup sur la pelouse de Southampton. C'est donc logiquement que lesont couché les(2-0), ce mercredi soir au St Mary's Stadium. En grosse galère cette saison (lanterne rouge de Premier League), les joueurs de Nathan Jones s'offrent rapidement une bouffée d'air grâce à Sékou Mara, l'international français manquant une première fois le cadre (20) avant de couper à la perfection un centre de LyancoLes fans desont à peine fini de célébrer le pion de l'ancien Bordelais qu'ils se lèvent à nouveau après le somptueux et culotté lob de Moussa Djenepo. Même pas trente minutes de jeu, et la messe est dite. Malgré une large possession de balle (72%), lessont inoffensifs (pas un seul tir cadré en sept tentatives) et laissent Southampton rejoindre Manchester United, Newcastle et Nottingham Forest dans le dernier carré de la compétition.Question à un million de livres sterling : vaut-il mieux être relégué et gagner un trophée, ou se maintenir dans l'élite et ne pas garnir l'étagère ?