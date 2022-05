Séville s'éveille au finish et éloigne Villarreal d'une Coupe d'Europe

Rulli - Foyth (Jackson, 82e), Albiol, Torres, Estupiñan (Trigueros, 73e) - Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin (Pedraza, 72e) - Chukwueze (Aurier, 82e), Dia (Alcácer, 72e). Entraîneur : Unai Emery.



Bono - Montiel (Navas, 76e), Koundé, Carlos, Acuña - Jordán (Torres, 84e), Delaney, Rakitić (Gudelj, 59e) - Corona (Lamela, 76e), En-Nesyri (Mir, 76e), Gómez. Entraîneur : Julen Lopetegui.

Le Séville FC a arraché in extremis un match nul, contre une équipe de Villarreal qui n'a pourtant pas démérité.Les hommes d'Unai Emery, maraboutés de bout en bout, se sont donc logiquement fait égaliser à la 90+6 alors qu'ils avaient eu toutes les peines du monde à inscrire le but du 1-0. Prévenant d'entrée de jeu les Andalous, Juan Foyth avait pourtant sollicité Bono dès la quatrième minute sur une lourde frappe. Dans la foulée, Samu Chukwueze a trouvé la transversale après une très belle percée en solitaire (10). Homme du résultat côté sévillan, Diego Carlos a ensuite réveillé les siens et signé un bon coup franc rasant le poteau de Geronimo Rulli (35). La seule et unique grosse occasion pour Séville, en 90 minutes. De son côté, le portier marocain a de nouveau dû sortir deux petits miracles face à Pau Torres (36) et Giovani Lo Celso (39) pour garder un score vierge à la pause.De retour des vestiaires, Villarreal a insisté et a failli obtenir un penalty pour une faute très nette de Marcos Acuña sur Étienne Capoue dans la surface (49). L'arbitre n'a cependant pas bronché, et même maintenu Séville dans le coup une fois de plus lorsqu'il a décidé d'annuler cinq minutes plus tard un but contre son camp de Jules Koundé sur corner (54). Voyant les offensives de Pervis Estupiñan et Samu Chukwueze repoussées, Villarreal s'en est remis aux pieds du fils d'Emery : sur une action alambiquée, Giovani Lo Celso a repris le ballon du bout de l'orteil pour tromper enfin Bono. Croyant avoir fait le plus dur, les hommes d'Unai Emery ont finalement été rattrapés sur le fil grâce à une tête sur corner de Rafa Mir que Jules Koundé a bien suivie. Villarreal enchaîne donc un quatrième match sans victoire, et voit ses rêves de Coupe d'Europe s'envoler peu à peu.Le Séville FC peut quant à lui s'estimer très chanceux de rentrer en terres andalouses avec ce bon point du match nul, tant il ne paraît que peu mérité.