Sergio Busquets récupère le brassard de capitaine du Barça

Passation de pouvoir. Lionel Messi désormais parti , le FC Barcelone prépare l’après. Et ça passe par la nomination de Sergio Busquets comme nouveau capitaine. Collé au bras de ladepuis les retraites de Puyol, Xavi et Iniesta, le brassard reste propriétaire d’un enfant de la Masia, condition sine qua non au Barça. Déjà capitaine de la sélection espagnole, Busquets aTrois autres représentants de la formation catalane sont dans la boucle du capitanat : Gerard Piqué, Sergio Roberto et Jordi Alba, petit nouveau. Bien qu’il fasse partie des plus anciens de l’effectif, le latéral gauche paie peut-être son passage en pro à Valence. Ancien vice-capitaine, Busquets a déjà porté le brassard à six reprises la saison dernière.Reste à savoir si Messi retrouvera une telle responsabilité à Paris.