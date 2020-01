Rayan Cherki, le talent c'est maintenant

Pour sa troisième titularisation chez les professionnels, Rayan Cherki a sorti le grand jeu, samedi soir, lors du succès de l'OL contre Nantes (4-3) en seizièmes de finale de la Coupe de France. Étincelant et épatant dans le jeu, le gamin de 16 ans s'est illustré avec un doublé et deux passes décisives. Et il a surtout envoyé un message aux dirigeants lyonnais : la meilleure recrue du mercato de janvier, c'est lui.

Garcia et le costume de CPE

L'ère Rayan

Par Clément Gavard

Les habitués du stade Marcel-Saupin connaissaient déjà le phénomène : le 18 mai dernier, Rayan Cherki avait marqué les esprits en inscrivant un but dantesque, au bout d’un numéro de soliste, lors d’une défaite de l’OL contre Nantes (1-3) en quarts de finale du championnat U17. Huit mois plus tard, jour pour jour, la pépite rhodanienne a réalisé son premier chef-d’œuvre chez les professionnels, toujours dans la cité des Ducs de Bretagne, dans un seizième de finale de Coupe de France remporté par Lyon (4-3) . Chaque histoire a besoin d’un point de départ, et celle de Cherki a probablement connu le sien dans la soirée de samedi. Sur le chemin du retour de la Beaujoire, à quelques kilomètres de Saupin, ou même directement dans les gradins, les quelque 24 000 spectateurs présents ont certainement compris qu’ils avaient assisté à l’éclosion d’un gamin spécial. Un talent pur.Pour sa huitième apparition chez les pros, et sa deuxième titularisation contre un club de Ligue 1, Cherki n’a pas attendu très longtemps pour commencer son récital. Après 54 secondes de jeu, il a ouvert le score d’un joli enchaînement pied droit-pied gauche, avant de s’offrir un doublé d’un plat du pied tranchant huit minutes plus tard. Quoi d’autre ? Il a délivré deux vraies passes décisives, d’une justesse folle dans la profondeur, pour Martin Terrier et Moussa Dembélé, mais aussi provoqué un penalty, manqué par le second. Une prestation de très haut vol pour un joueur de 16 ans et 154 jours, qui a presque joué comme un vétéran face aux Canaris, au point d’enfiler le costume de médiateur dans les dernières minutes tendues de la rencontre. «» , posait Cherki au micro d’Eurosport, quelques secondes après le coup de sifflet final. Un discours déjà bien rodé, porté sur le collectif plus que sur sa performance, et un casse-tête pour les décideurs lyonnais : pourquoi lâcher des dizaines de millions cet hiver quand la meilleure recrue pour la deuxième partie de saison se trouve juste sous leur nez ?Cette fois, le talent du gone ne sera plus jamais confidentiel. Les éloges ne viendront plus seulement du microcosme lyonnais, mais d’un peu partout en France, voire en Europe. Une question d’époque. À Nantes, Cherki s’est imposé comme une promesse. Au-delà des chiffres, le milieu offensif formé à l’OL a été épatant dans le jeu : des choix quasiment toujours justes, une facilité technique déconcertante, de l’insouciance, un sens du déplacement et une intelligence de jeu redoutable. Une copie bluffante, qui n’a pas surpris son coéquipier Martin Terrier : «» En revanche, il ne fallait pas compter sur Rudi Garcia pour participer à l’enflammade générale, le technicien lyonnais s’étant contenté de féliciter la performance du nouveau prodige, tout en sortant l’extincteur. «, a-t-il répondu en conférence de presse.» Le coach lyonnais est dans son rôle, mais il ne devra pas se tromper dans les prochaines semaines : un talent de ce calibre n'aura bientôt plus sa place sur le banc, surtout s'il veut poursuivre sa progression.Rayan Cherki attend une chose, encore plus depuis les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde : jouer et prouver qu'il est capable de se mettre au niveau dans la cour des grands. La semaine dernière,raconte que le Lyonnais avait été agacé d'être resté sur le banc à Bordeaux , au point de demander l'autorisation à Garcia d'aller se dégourdir les jambes avec les jeunes de son âge en 32de finale de Gambardella contre Bourg-en-Bresse. Résultat ? Il a joué une heure pour «» , d'après le quotidien, qui ajoute qu'il est ensuite resté très attentif au mercato de l'OL, et à ces arrivées annoncées dans son secteur de jeu. Ces derniers jours,a évoqué un accord entre Lyon et Villareal autour d'une indemnité de 20 millions d'euros pour Karl Toko-Ekambi , quand d'autres médias font en plus état du fort intérêt des Gones pour l'attaquant havrais, Tino Kadewere . Et Cherki, dans tout ça ?Personne ne sait encore comment va se terminer le mercato lyonnais, mais tout le monde peut légitimement se poser une question : un embouteillage dans le secteur offensif ne serait-il pas un frein à la progression de Cherki ? Après avoir disputé près de 150 minutes toutes compétitions confondues lors de la première partie de saison, le gamin de 16 ans a gagné le droit de passer à la vitesse supérieure. Pourquoi attendre ? Pourquoi le surprotéger ? Surtout à une époque où les véritables talents (Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Erling Braut Håland, Mason Greenwood, pour ne citer qu'eux) connaissent déjà les codes du haut niveau, et son programmés pour battre des records de précocité. Samedi soir, Cherki a fait comprendre à son entraîneur qu'il avait peut-être autant sa place dans le onze lyonnais qu'un Bertrand Traoré, Martin Terrier ou Maxwel Cornet. Adoubé par Kylian Mbappé , de cinq ans son aîné, sur les réseaux sociaux, mais surtout par Christian Gourcuff, qui a découvert «» , et tous ses coéquipiers, Cherki est prêt. Et son ambition, en adéquation avec son caractère de champion, est déjà immense. «, confiait-il avec assurance à OLTV la semaine dernière.» Tous les signaux sont au vert, l'OL est prévenu : la belle histoire peut enfin commencer.