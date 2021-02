OM : une saison déjà terminée ?

Défait lors de ce centième classique, l’Olympique de Marseille encaisse une nouvelle défaite dans cette saison de Ligue 1, la septième en vingt-deux rencontres. Désormais situé à dix-huit points du Paris Saint-Germain, troisième et détenteur temporaire d’un ticket pour le tour préliminaire de la C1, l’OM doit-il tourner la page de cette saison pour mieux préparer la prochaine ?

Sanson : « Que le calme revienne dans le club »

Larguet : « On perd ce match sur des détails »

Par Antoine Donnarieix

Au moment de se pencher dans les détails du match de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain au Vélodrome, les statistiques ne doivent pas faire rougir le « formateur dans l’âme » Nasser Larguet. Sur le plan des chiffres, les Marseillais ont frappé plus de fois au but que leur adversaire (12 tirs contre 9), ont mieux cadré leurs tirs (4 contre 2), ont mieux tenu le ballon (54% de possession de balle contre 46%), ont réalisé davantage de passes (551 contre 484) et ont obtenu largement plus de corners (7 contre 1). Oui mais voilà, toutes ces données favorables ne sont pas gages de points acquis et le score final reste catégorique : Paris s’est imposé 2-0 . Autre facteur significatif : le PSG relègue ainsi l’OM à dix-huit longueurs de la zone qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Le constat est aussi dur que réaliste, et il entraîne forcément une question : l’OM doit-t-il déjà tirer un trait sur l’exercice 2020-2021 ?Si les Phocéens possèdent encore deux matchs en retard par rapport au PSG (les deux à domicile contre Nice, le 17 février prochain, et Rennes, encore à planifier), il est peu probable de voir le club effectuer une remontée spectaculaire au point de parvenir à accéder au podium. Pourquoi ? Tout simplement parce que la dynamique, et même l’ambiance de manière générale, ne joue pas en faveur de l’OM. Si cette mauvaise passe devait se synthétiser par une action ce soir, ce serait l’exclusion malheureuse d’un Dimitri Payet fatigué dans la dernière minute du temps réglementaire de la partie. Alors que le suspense est déjà terminé dans cette rencontre, le numéro 10 va au contact direct avec Marco Verratti puis enfonce ses crampons dans le torse de l’international italien. Parfois bon mais trop souvent frustrant, Payet symbolise à lui seul les paradoxes qui touchent aujourd’hui un club victime de ses excès de folie.À la pause où Marseille était déjà mené de deux buts, Morgan Sanson était sur la chaînedepuis son domicile à Birmingham. Après son transfert de l’OM à Aston Villa cet hiver, le milieu de terrain a souhaité «» . Conclure la saison de manière satisfaisante, cela semble difficile d’un point de vue sportif puisque l’OM est éliminé en compétition européenne et ses chances d’accrocher la C1 la saison prochaine sont moindres. Il est évident qu’au moment de sa signature cet hiver, Arkadiusz Milik n’avait pas en tête de participer à la prochaine Ligue Europa mais plutôt de s’assurer une place avec la Pologne pour l’Euro. Dans le même temps, les dossiers Thauvin (libre en fin de saison) et Payet (dont le contrat prend textuellement fin au 30 juin 2024, à 36 ans) vont devoir être rapidement traités pour permettre au club davantage de visibilité. Voir le calme revenir dans le club, cela ne dépend pas uniquement que des dirigeants et du staff, mais aussi des supporters de l’OM. Et à cette échelle, c’est une autre histoire.En moins de deux semaines, Marseille vient de voir sa Commanderie prendre feu, son entraîneur critiquer l’arrivée d’Oliver Ntcham puis annoncer avoir posé sa démission sur le bureau de sa direction avant d’être mis à pied et renvoyé dans la foulée. Et au milieu de tout ce bazar, Larguet est tout de même parvenu à faire jeu égal avec le spectaculaire RC Lens de Franck Haise (2-2). Fallait-il attendre une victoire olympienne grâce à ses hommes en forme Pape Gueye et Boubacar Kamara pour remettre Marseille dans le droit chemin ? Cela aurait sans doute aidé mais dans les faits, ce n’est pas arrivé. Aux micros deet pour les dernières minutes d'antenne de la chaîne, Larguet s’est à son tour exprimé sur le revers face au PSG. «, confie le technicien aux lunettes rondes.» Reste à voir si Marseille peut encore mettre la crise sur le côté en 2021.