Manchester United sort West Ham au bout de la nuit

Manchester United (4-2-3-1) : Henderson - Wan-Bissaka (Shaw, 91e), Lindelöf, Maguire, Telles (Williams, 91e) - Matić (McTominay, 73e), Fred - Greenwood (Cavani, 86e), Van de Beek (B. Fernandes, 73e), Rashford - Martial. Entraîneur : Solskjær.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Coufal, Dawson, Ogbonna (Diop, 16e) (Fredericks, 46e), Cresswell - Rice, Noble - Souček, Fornals (Benrahma, 88e), Bowen (Johnson, 46e) - Yarmolenko (Odubeko, 54e) (Lanzini, 112e). Entraîneur : David Moyes.

TB

Mieux vaut tard que jamais.En manque d'imagination pendant plus d'une heure et demie, Manchester United s'en est remis à Scott McTominay pour forcer le verrou de West Ham en prolongation (1-0) à l'occasion du cinquième tour de FA Cup.Dominateurs, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær ont pourtant toutes les peines du monde à déstabiliser le bloc mis en place par David Moyes. Il faut un coup de boule de Victor Lindelöf sur corner pour venir obliger Fabiański à une belle horizontale (27) et apporter un peu de danger sur le but desAprès la pause, les Londoniens se montrent légèrement plus pressants, mais c'est une reprise à bout portant de Marcus Rashford repoussée par un Fabiański impérial (53) qui fait office de première et unique flèche d'une seconde période terne. En prolongation, un contre fulgurant conclu par Scott McTominaypermet à Manchester United de tracer sa route et d'enchaîner un huitième succès de rang à domicile dans la compétition.