Les chiffres de la semaine européenne

Le nombre de buts inscrits par Edin Džeko face au Viktoria Plzeň au cours de sa carrière. Il s'agit d'ailleurs de son deuxième triplé consécutif face aux Tchèques après celui inscrit en 2016-2017, en Ligue Europa.Face à Bruges, Antoine Griezmann a inscrit le 8000but de l'histoire de la Ligue des champions. Au moins ça que Cristiano Ronaldo et Messi n'auront pas.C'est la deuxième fois de sa carrière que Jürgen Klopp vient au San Paolo de Naples. La première fois, c'était en 2013-2014, avec Dortmund. Bilan : deux défaites, 2-1 et 1-0 avec, à chaque fois, le but décisif inscrit par Lorenzo Insigne C'est la première fois depuis 2005 que les quatre clubs italiens engagés en Ligue des champions s'imposent tous lors d'une même journée. Renouveau ?C'est d'ailleurs aussi la première fois depuis novembre 2005 que deux joueurs appartenant à des clubs italiens inscrivent un triplé lors d'une même soirée de C1. La dernière fois, c'étaient le Milanais Schevchenko (quadruplé !) et l'Gerard Piqué a disputé ce mercredi à Wembley son 100match de Ligue des champions. Victoire 4-2, propre.Grâce à son triplé inscrit face à l'Étoile rouge, Neymar rejoint Kaká au classement des buteurs brésiliens en Ligue des champions, avec 30 réalisations. Va-t-il prendre seul la tête de ce classement ? Suspense.Le nombre de secondes qu'il a fallu à Ishak Belfodil pour ouvrir le score face à manchester City. Le but le plus rapide de cette Ligue des champions 2018-2019. Belfodil n'a pas le temps.Décidément, le Real Madrid n'aime pas Moscou. En cinq déplacements là-bas en Ligue des champions, les Madrilènes ne se sont imposés qu'une fois. C'était en 2003, face au Lokomotiv. Les quatre autres visites moscovites se sont soldées par trois défaites et un nul. Et puis, ce n'est pas comme si l'Espagne ne s'était pas fait éliminer à Moscou par la Russie lors du Mondial 2018...C'est la troisième fois dans son histoire que le PSG inscrit au moins six buts en Ligue des champions. Avant ce 6-1 face à l'Étoile rouge, Paris avait flanqué un 7-2 à Rosenborg et un 7-1 au Celtic.D'ailleurs, cela faisait 29 matchs consécutifs que le Real Madrid marquait au moins un but en Ligue des champions. La dernière fois que les Madrilènes étaient restés muets, c'était le 26 avril 2016, face à Manchester City (0-0).Le nombre de matchs consécutifs sans victoire pour l'AS Monaco en Ligue des champions. La dernière victoire remonte au 19 avril 2017, 3-1 face à Dortmund en quarts de finale. Depuis, Monaco a enchaîné une série de 8 défaites et deux nuls, dont cinq défaites en cinq matchs à Louis-II. Château de sable.Lyon est invaincu en Ligue des champions sur ses 5 derniers matchs. La dernière défaite remonte au 18 octobre 2016, face à la Juventus. Après, on peut aussi voir le verre à moitié vide et constater que les Lyonnais n'ont gagné qu'un seul de leurs huit derniers matchs à domicile en Ligue des champions (le 14 septembre 2016 face au Dinamo Zagreb). David Silva a visiblement un compte en suspens avec les clubs allemands. Sur les sept buts qu'il a inscrits avec Manchester City en Ligue des champions, cinq l'ont été contre des clubs allemands : deux contre le Bayern, deux contre Gladbach, un contre Hoffenheim. Les deux derniers ont été marqués contre le Steaua Bucarest (en tour préliminaire) et contre le Dynamo Kiev.Cela faisait 7 ans que l'Inter n'avait pas gagné un match de Ligue des champions à l'extérieur. Leur dernier succès loin de Milan remonte au 18 octobre 2011, face au LOSC (0-1).Buteur de l'AEK Athènes, Viktor Klonaridis a inscrit plus de buts en dix minutes en Ligue des champions (2) qu'en une année passée entre Lille et Lens (1).Les 15 derniers buts inscrits par le Shakhtar en Ligue des champions l'ont été par des joueurs sud-américains. Le dernier Ukrainien à avoir marqué pour le Shakhtar en C1 est Seleznyov, lors du tour préliminaire de 2016 face aux Young Boys.La Lazio est la première équipe de la saison 2018-2019 à avoir deux joueurs exclus lors d'un match de Coupe d'Europe. Bravo à elle.Le nombre de matchs consécutifs sans victoire pour Bordeaux en Coupe d'Europe (tours préliminaires exclus). La dernière victoire girondine en poules remonte au 24 octobre 2013, 2-1 contre l'APOEL Nicosie. Depuis, c'est 7 défaites et 4 nuls.Une seule victoire pour les six clubs français engagés en Coupe d'Europe. Merci au PSG d'avoir sauvé l'honneur.Malgré sa finale de C3 l'an dernier, l'OM n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs de Ligue Europa à l'extérieur : le succès 2-1 à Bilbao en mars dernier. Sinon, l'OM a été incapable de battre Konyaspor et Limassol (deux nuls) et s'est incliné contre Salzbourg (deux fois), Guimarães, Braga et Leipzig. Comme quoi...Statistique complètement folle : Chelsea n'a jamais perdu un match à domicile en C3 (que ce soit en Coupe de l'UEFA ou en Ligue Europa). Son bilan dans cette compétition à Stamford Bridge après sa victoire 1-0 contre Videoton : 7 victoires et 2 nuls.. Le nombre de buts inscrits par les équipes allemandes cette semaine entre C1 et C3, le meilleur total pour un pays.