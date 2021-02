Lens se paie Dijon

Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss (Michelin, 73e), C. Doucouré, S. Fofana (Cahuzac, 90e+2), M. Haïdara (I. Sylla, 90e+1) - Kakuta (Mauricio, 74e) - Kalimuendo (Banza, 62e), Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.



Dijon (5-3-2) : Racioppi - Boey (Chafik, 73e), S. Coulibaly (Dobre, 85e), Ecuele-Manga, Panzo, Ngonda (Chalá, 73e) - Ndong, Lautoa, Marié (Celina, 46e) - Chouiar (Konaté, 46e), Kamara. Entraîneur : David Linarès.



Le championnat des petits tient son leader.Après trois nuls en championnat, Lens retrouve le succès en cognant la lanterne rouge sur la plus petite des marges (2-1) et prend la cinquième place de Ligue 1. C'est le dixième match sans victoire pour Dijon (toutes compétitions confondues), et la septième défaite de rang.Après une grosse occasion pour Gaël Kakuta (23) Seko Fofana a ouvert la marque d'une belle volée en profitant d'un travail de Jonathan Clauss (30). En deuxième, Dijon a relevé la tête sur un éclair de Glody Ngonda, auteur de l'égalisation d'un poteau rentrant (61).Mais Simon Banza a fait son entrée juste après cela, et il n'a mis que deux minutes à remettre les Sang et Or devant, de la tête sur une galette du même Clauss (64). Pour sa deuxième apparition en Ligue 1 avec le DFCO après son arrivée cet hiver, Aboubakar Kamara a ensuite vu rouge pour une grosse faute (75) et Anthony Racioppi a dû s'employer devant Loïc Badé (84).L'espoir s'éloigne pour Dijon.