Le LOSC renverse Reims sur le fil

Maignan - Djaló, Fonte, Botman, Bradarić - André (Xeka, 86e), Soumaré, Ikoné (Araujo, 60e), Bamba - David, Yazıcı (Weah, 81e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Cassama (Munetsi, 60e), Chavalerin, Cafaro - Zeneli (Kutesa, 81e), Mbuku (El Bilal Touré, 73e), Dia. Entraîneur : David Guion.

Lille tient le rythme grâce à sa Bamba.En grande difficulté sur sa pelouse contre Reims, le LOSC a accroché une victoire laborieuse grâce à un but tardif de Jonathan David (2-1). Un succès quasi-inespéré, arraché au caractère plus qu’au talent, à l’image du pion rageur du Canadien. C'est sur une frappe sèche de Xeka, repoussée par Rajković, que David a surgi pour sauver les siens en poussant du bout du pied dans le but vide. Un coup fatal pour des Rémois méritants, libérateur pour le Canadien et les siens. Car jusque-là, le LOSC s’était longtemps cassé les dents sur le portier serbe et l’arrière-garde champenoise. Pire, les Dogues étaient même menés à la pause après une première période apathique et un but heureux de Zeneli, sur un long centre venu surprendre Maignan.À la pause, le coup était donc parfait pour Reims. Mais sans doute secoués par Galtier à la pause, les Lillois sont revenus sur la pelouse avec un peu plus d’idées. Ce qui n’était pas bien compliqué, vu le néant du premier acte. Pressé, Jonathan Bamba a profité d’une glissade de Cassama pour remettre les pendules à l’heure comme il sait le faire : en enroulant le ballon de son pied droit. Dans la foulée, David a buté sur Rajković en mode Omeyer, avant que Yazıcı ne croise trop sa tentative. On pense alors que le LOSC va enfoncer le clou. Et non. C’est de nouveau Reims qui se fait menaçant par Mbuku et Dia. Bousculé, le LOSC n’abdique pas, mais quand il cadre enfin par Yazıcı, Rajković brille du bout des doigts. On se dirige alors vers un nul décevant pour Lille, avant l’éclair de David, bien aidé par le coup de main de Rajković sur le coup. Le LOSC rejoint le PSG en tête de la Ligue 1.Ou comment garder le rythme grâce à David et son lance-pierre.