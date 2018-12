La Roma assure le coup à Parme, l'Inter grignote Empoli

Pas toujours très inspirée à Empoli, l'Inter a assuré le minimum syndical (0-1) alors que la Roma, muselée en première période, a fini par bousculer Parme après la pause (0-2). En revanche, la Lazio a pioché face à un Torino qui lui a rendu coups pour coups à l'Olimpico (1-1) tandis que l'Atalanta a pulvérisé Sassuolo au terme d'un match aussi dingue qu'enthousiasmant (2-6).



17

La Lazio exhibe tout de suite ses gros biceps et le Toro se retrouve forcé de la jouer petit bras en début de rencontre. Immobile et Luis Alberto décochent quelques flèches qui sifflent près des oreilles de Sirigu, mais le Toro finit par reprendre du muscle et l'ensemble tourne vite en guerre des tranchées où personne n'arrive à prendre réellement l'avantage. Une baston qui échauffe un peu trop Marušić, ses mains baladeuses dans la surface faisant faute sur Belotti.transforme en battant Strakosha d'un plat du pied sérénité. Tout cela commence à agacer Sergej Milinković-Savić, qui passe sa frustration en envoyant une galette direction la lulu de Sirigu. Un énorme coup de pétard qui ne permettra cependant pas auxde l'emporter. Marušić puis Meité sont expulsés lors d'une fin de match plutôt tendue, et les poulains de Simone Inzaghi doivent se contenter d'un nul plutôt logique au regard du scénario de la rencontre.La Roma retrouve enfin Edin Džeko - de retour de blessure - en pointe mais pas son flair offensif, alors que Parme verrouille sans transpirer les offensives desavant la pause. Il faudra finalement un corner bien botté par Ünder pour que Cristante ouvre le score d'un coup de casque autoritaire. Enfin lancée, la Louve avale définitivement les Parmesans grâce à Ünder. Lancé par Pellegrini dans la surface, le Turque zigouille Sepe de près. Et offre une victoire précieuse aux joueurs du club de la capitale, qui reviennent à seulement deux points au classement du rivalRien, ou si peu à se mettre sous la dent en première période alors qu' Empoli abandonne le cuir à l' Inter mais place efficacement des barbelés infranchissables devant ses seize mètres. En terrain miné, les Lombards se torturent les méninges pour s’extirper du piège adverse. Et y parviennent finalement grâce à Keita Baldé. Bien servi par Vrsaljko, le Sénégalais trompe Provedel d'une volée ras de terre dans la surface. Victoire minimaliste de l'Inter, qui termine bien l'année sur le plan comptable, avec trois succès engrangés lors de ses quatre derniers matchs de Serie A.Les Violets partent à fond la caisse mais se cassent successivement les dents sur le poteau suite à une frappe de Mirallas, puis sur Radu, le portier du Genoa , qui éteint à chaque fois les débuts d'incendie provoqués par les attaquants toscans. La poisse continuera de poursuivre les Florentins, puisque Chiesa touche encore une fois les bois à l'heure de jeu. Pas de pot pour les poulains de Stefano Pioli , qui s'enfoncent dans le ventre mou du championnat.La vraie dinguerie de ce samedi après-midi. Zapata, bien servi par un bonbon de Gómez sur coup-franc, inaugure le show d'un coup de crâne bien ajusté. Une gourmandise qui en appelle d'autres, Gómez claquant ensuite de grandes enjambées félines pour semer les défenseurset ajuster Consigli à l'entrée de la surface. Insuffisant pour saper le moral d' Alfred Duncan , qui réduit le score d'un tir du gauche à mi-hauteur. Gianluca Mancini redonne bien deux longueurs d'avance aux Bergamaques, mais Duncan en a encore dans les chaussettes et réduit à nouveau l'écart d'une frappe contrée. Un coup pour rien : Iličić, bien servi dans la surface, fusille pour une quatrième fois Consigli. Le Slovène y va même de son doublé quelques minutes plus tard, encore du gauche, encore dans les seize mètres. Avant de croquer sa cerise sur le gâteau en ajoutant un troisième pion dans le temps additionnel. Succès taré de l' Atalanta qui, après avoir mis en échec la Juve la semaine dernière, confirme qu'elle reste l'un des plus beaux empêcheurs de tourner en rond de la Botte.