L'Angleterre face à ses démons virtuels

Jadon Sancho, Bukayo Saka, Marcus Rashford. Trois internationaux anglais coupables d'avoir raté un tir au but en finale de l'Euro 2020 tout en ayant une couleur de peau trop foncée. Mais ce n'est pas avec les insultes essuyées cet été par les trois Wonderkids anglais que les abus racistes en ligne ont commencé dans le football anglais. Retour sur un phénomène que les autorités prennent (enfin) très au sérieux.

Mario Balotelli, la cible idéale

« En ligne, l'agresseur n'a pas la vision des conséquences de son acte, contrairement à la situation où il agirait dans la rue et pourrait s'en prendre une. »

« La culture de la tête baissée »

« Un homme qui a réussi n'a pas forcément le droit de se plaindre de racisme. Si vous avez du succès, c'est un peu comme si vous étiez devenu "blanc" »

« Ils peuvent mettre fin à ça »

Par Nicolas Jucha

Propos de Sarah Gregorius et Daniel Kilvington recueillis par NJ, ceux d'Anton Ferdinand tirés de sa prise de parole devant The Home Affairs Committee.

Face à la Commission des affaires intérieures britanniques (The Home Affairs Committee), Anton Ferdinand n'y est pas allé par quatre chemins. À ses yeux, la seule finalité possible avec les multiplications d'abus racistes en ligne à l'égard des footballeurs de couleur, c'est un drame. Tôt ou tard. Dans le viseur de l'ancien défenseur international espoirs anglais, les Facebook, Instagram, Twitter and co ont(lutter, NDLR)Dernier exemple significatif en date, Marcus Rashford, Bukayo Saka ou encore Jadon Sancho, victimes d'un torrent d'insultes en ligne - sans oublier des emojis Singe dans certains messages - à la suite de la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020. Leur tort selon les assaillants, être de la mauvaise couleur de peau et avoir manqué leur tir au but. Quelques jours après les faits, cinq arrestations étaient annoncées par la UK Football Policing Unit de la Police. Une vitesse d'exécution relative à la notoriété des victimes, car la question des abus racistes en ligne contre des footballeurs en Angleterre touche jusqu'aux divisions inférieures. Un environnement moins médiatique et où l'accompagnement des victimes sera généralement moins rapide et spectaculaire que pour un joueur desSi les députés anglais ont décidé d'entendre début septembre ce que Anton Ferdinand, frère de Rio, et l'ancienne internationale Lianne Sanderson avaient à dire, c'est parce que le sujet est crucial. Selon une étude commanditée en 2017 par l'ONG Kick It Out, 95 000 posts discriminatoires sur les réseaux sociaux avaient été émis sur la seule saison 2014-2015 de Premier League, 39 000 touchant des joueurs en particulier, au moins 8000 rien que pour le seul Mario Balotelli, alors dans une saison difficile sous les couleurs de Liverpool. Des chiffres planchers révélateurs avant tout d'une culture du racisme décomplexée autour du football anglais., pointe Sarah Gregorius, ancienne internationale néo-zélandaise qui travaille aujourd'hui avec la FIFPRO.Et contrairement aux idées reçues, ce qu'il se passe derrière un écran n'est pas forcément moins violent., constate Daniel Kilvington, enseignant à l'université Leeds Beckett et auteur d'une étude sur le sujet du racisme en ligne dans le foot anglais.Sarah Gregorius poursuit :Ne rien dire ou agir seul, c'est un peu ce qui résume les deux choix les plus évidents pour les victimes. En réalisant son étude, Daniel Kilvington s'est pris en pleine figure laqui prévaut dans le monde du football professionnel anglais, avec seulement sept réponses à son questionnaire sur tous les clubs des quatre premières divisions anglaises.Quand les actions existent, elles sont généralement sans aucune coordination entre le PFA, la fédération anglaise, les clubs et les ONG. Pour prendre son exemple, Kick It Out est financée aux trois quarts par les acteurs du football anglais précédemment nommés, mais à hauteur d'un million de livres sterling pour citer les chiffres de la saison 2015-2016., soutient Kilvington, en rappelant l'énormité des droits TV. La conséquence de ce budget serré est très concrète :Quand Kilvington mentionne des entités qui bossent chacune dans leur coin, Sarah Gregorius se veut un peu plus optimiste quand elle parle des actions du PFA ou de la FIFPRO, syndicat international de joueurs.Chose qui n'existe pas encore, selon Kilvington, contrairement à la, encouragée par une sorte de pression sociale ambiante., assure Kilvingston.Néanmoins, le combat évolue bien pour l'universitaire, même s'il y a encore du chemin, carL'une des propositions pour éradiquer ce racisme en ligne consiste à inciter les joueurs à s'éloigner des réseaux sociaux. Mauvaise solution, voire solution irréaliste selon Gregorius car. Kilvington pense dans le même sens, ce n'est pas tant aux utilisateurs - même s'ils sont footballeurs, jeunes, riches et célèbres - de trouver des solutions ou d'accepter de se sacrifier, mais bien aux plateformes de faire le ménage.Il disait quoi déjà, Anton Ferdinand ?