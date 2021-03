Jusqu'où Liverpool va-t-il tomber ?

De nouveau battu par Fulham ce dimanche, Liverpool a encore chuté à domicile et son état de forme inquiète vraiment. Car les Reds, désormais huitièmes de Premier League, ne semblent pas en capacité de se remobiliser. Même Jürgen Klopp, jusqu'ici optimiste, ne trouve pas les leviers nécessaires pour changer les choses et paraît faire partie du problème. Heureusement, la Ligue des champions est toujours là...

La réussite à pris la fuite

Vidéo

Quelles solutions, pour Klopp ?

Par Florian Cadu

Il s'agit de deux séries (re)mises en évidence ce dimanche et qui, affichées côte-à-côte, dressent un constat terrible. La première, indirecte, indique que Manchester United vient de dépasser Liverpool au nombre de déplacements consécutifs sans défaite (22) grâce à leur victoire à City. La seconde, intimement liée au résultat du jour des, rappelle que la bande de Jürgen Klopp a (encore) battu son record de défaites successives à domicile en étant plaqué sur la plus courte des marges par Fulham lors de la 27journée de Premier League.Entre les deux statistiques concernant le champion d'Angleterre en titre, une année à peine s'est écoulée. En février 2020, le club roulait sur le pays et semblait invincible (21 rencontres sans perdre, loin d'Anfield). Aujourd'hui, la même équipe vient d'enchaîner six revers de revers de rang à la maison. Mais peut-on parler de «» , justement ? Car en l'espace de quelques mois, la terriblequi faisait peur au monde entier est devenue une triste et banale formation qu'un promu peut s'offrir sans avoir l'impression d'avoir créé d'exploit. Mais bon sang, que se passe-t-il ?Après Burnley, Brighton, Manchester City, Everton et Chelsea, ce sont donc lesqui sont venus casser du Liverpool. Un match qui symbolise assez bien les maux des, incapables de réagir malgré une quinzaine de frappes tentées. Une absence de fluidité dans le jeu, des imprécisions techniques inhabituelles qui deviennent un défaut récurrent, un manque de réalisme évident dans les derniers geste (seulement trois frappes cadrées), une défense qui donne l'impression de pouvoir craquer à tout moment, un Mohamed Salah impuissant et fautif sur le but de Mario Lemina, un Alisson plus décisif, des latéraux qui affichent un niveau improbablement bas, des suppléants qui ne se sont pas adaptés à la bonne température du bain… Bref, la sensation que rien ne va.Alors que tout ou presque tournait dans leur sens en 2019 et 2020, les rouges voient actuellement l'inverse se produire. Un poteau rentrant devient barre transversale sortante (Sadio Mané ne dira pas le contraire), un tir adverse sans danger se transforme en opportunité dangereuse, les centres peinent à se métamorphoser en passes décisives, un petit pépin physique prend l'aspect d'un long chemin de croix… Mais les blessures qui remplissent l'infirmerie depuis le début de la saison, donc celle de Virgil van Dijk, ne peuvent tout expliquer. En réalité, Fabinho et ses collèges sont épuisés physiquement et psychologiquement.Klopp «"monstres mentaux""nains de la mentalité" » , a ainsi sévèrement jugé Jamie Carragher sur Sky Sport, mettant en avant par là-même une lassitude cérébrale freinant métaphoriquement le bon fonctionnement des jambes. Le problème, c'est que l'entraîneur ne paraît pas (ou plus ?) disposer des leviers nécessaires ni des solutions adéquates pour enrayer ce cycle négatif qui n'en finit pas. Contre Fulham, l'Allemand avait par exemple procédé à sept changements dans son onze (avec, notamment, un Sadio Mané sur le banc des remplaçants) afin de briser la mauvaise tendance (cinq défaites en six journées, avant la rencontre). Las, la manipulation n'a finalement rien fait bouger malgré la grosse activité de Diogo Jota. Comme si le coach faisait partie du problème. De là à affirmer que son trône sur lequel il est assis ressemble maintenant à un siège éjectable ? Évidemment, la question s'imposera d'elle-même si les résultats ne s'arrangent pas.Heureusement pour eux, lesont l'opportunité de s'offrir un peu d'air en changeant de compétition dans les heures qui viennent. La Ligue des champions, qui s'éloigne tant en championnat (huitième place, à quatre points du top 4 avec une partie en moins à disputer), s'offre en effet à eux ce mercredi. Si le parcours de Liverpool n'est pas parfait en C1 non plus (une défaite à domicile contre l'Atalanta, un nul devant le modeste Midtjylland), la compétition européenne apparaît en ce moment comme une bouffée d'oxygène : au contraire des compétitions nationales, le vainqueur de 2019 n'est pas du tout largué en LDC puisqu'il est en très bonne position pou rallier les quarts de finale après sa victoire en huitièmes aller à Leipzig. De quoi faire dorénavant passer cette épreuve comme la priorité de la saison, pas encore totalement foirée. Et en plus, le retour prévu en Angleterre est délocalisé à Budapest. Il est peut-être là, le levier à activer.