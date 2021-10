Joshua King, roi en ses royaumes

Auteur d'un triplé contre son ancien club d'Everton samedi dernier, Joshua King continue de rouler sa bosse dans une Premier League dont il n'est pas loin de connaître les moindres recoins. Et dont il est, à n'en pas douter, un personnage à part. Né en Norvège d'un père immigré depuis la Gambie, l'attaquant de Watford a fait de la lutte contre le racisme un combat de tous les instants.

This is not a PR stunt. This has been completely driven by our dressing room.Everyone at the club is supporting the fight against racism ❤️?#BlackLivesMatter // #afcb ? https://t.co/kunkRlhlL3 — AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) June 12, 2020

Il ne reste que quelques minutes à jouer à Goodison Park quand le ballon arrive dans les pieds de Joshua King, en pleine surface. D'une petite roulette, l'attaquant de Watford efface Michael Keane pour crucifier Jordan Pickford et s'offrir un triplé face à un club dans lequel il a passé six mois sans parvenir à s'imposer, la saison dernière. L'occasion pour celui qui évolue désormais sous ses septièmes couleurs différentes outre-Manche de laisser exploser sa joie en dévoilant les nombreux tatouages qui recouvrent une large partie de son épiderme. Là apparaissent Martin Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela, Bob Marley...Un engagement de longue date qu'il doit beaucoup à son propre parcours, lui le fils d'un immigré gambien arrivé en Norvège quelques années avant sa naissance. Passionné de football, Joshua King grandit dans le quartier de Romsås à Oslo tout en s'illustrant sur les terrains du coin, malgré de violentes crises d'asthme contre lesquelles il doit se battre tout au long de son enfance. Son père, Chuku King, l'emmène partout disputer des tournois, quitte à perdre des jours de travail et dormir dans la voiture familiale.Un paternel qui tient également à l'emmener chaque année en Gambie pour lui faire rencontrer sa famille. Des voyages fondateurs pour le jeune homme."Comment peux-tu te plaindre de ce qu'on a en Norvège ?", dira-t-il des années plus tard auUn pays dans lequel il fait ses première classes de futur footballeur dans le club de Vålerenga, où Ole Gunnar Solskjær le repère et lui permet d'intégrer l'académie de Manchester United. Le tour de Grande-Bretagne de celui qui compte désormais 56 sélections avec la Norvège peut commencer. Incapable de s'imposer chez les(deux matchs officiels avec l'équipe première), le bonhomme décide en janvier 2013 de voler de ses propres ailes en rejoignant Blackburn, avec la bénédiction de Sir Alex Ferguson :Désormais installé à Watford, le papa poule se plaît à transmettre à son tour ses valeurs à son fils, NoahPeut-être aussi grand que les multiples personnalités dessinées sur le corps de son père ?, révèle-t-il encore.Un combat contre le racisme qu'il mène dans tous les instants de sa vie de footballeur. Et surtout après le décès de George Floyd à Minneapolis en mai 2020 aux mains de la police américaine. Un drame qui avait provoqué une onde de choc dans le football anglais, et notamment du côté de Bournemouth, où évolue alors Joshua King. Dans la foulée, ce dernier convainc ses coéquipiers de réaliser une vidéo pour dénoncer les discriminations., affirme alors Steve Cook en conférence de presse.(...)Deux ans plus tard, Joshua King continue son œuvre partout où il passe. Comme un roi. Et en plantant des triplés contre Everton.