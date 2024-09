Toulouse officialise l’arrivée de Joshua King

Un coéquipier d’Erling Haaland.

Après Aron Dönnum et Warren Kamanzi, la colonie norvégienne de Toulouse s’agrandit. Le TFC a en effet officialisé, avec la manière, l’arrivée de l’attaquant Joshua King. L’international norvégien (62 sélections, 20 buts) arrive en provenance de Fenerbahçe, et aura la tâche de remplacer Thijs Dallinga, parti à Bologne cet été. « Le football me manquait. J’ai connu plusieurs pépins physiques avec Fenerbahçe, mais je me sens mieux physiquement désormais », a-t-il expliqué.

À 32 ans, King, très engagé dans la lutte contre le racisme, a auparavant joué dans six clubs anglais, de Manchester United à Bournemouth, en passant par Watford, et disputé plus de 200 matchs en Premier League, marquant 53 buts.

Toujours un coup d’avance pour le Rat 🧠🏴‍☠️ Bien joué Joshua 👑, déjà une première victoire ! 🎥 par Isma B4C pic.twitter.com/Rmrf8y3v2E — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 29, 2024

Aorès Big Flo et Oli, un autre King arrive à Toulouse.