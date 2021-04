Everton et Tottenham piétinent dans la course à l'Europe

Everton (4-2-3-1) : Pickford - Holgate, Keane, Godfrey, Digne - Allan, Davies (King, 84e) - Rodríguez, Iwobi (Coleman, 61e), Sigurðsson - Richarlison. Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Tottenham (3-5-2) : Lloris - Dier, Alderweireld, Rodon - Aurier, Ndombele (Lamela, 64e), Højbjerg, Sissoko, Reguilon (Lucas, 64e) - Son, Kane (Alli, 90e+3). Entraîneur : José Mourinho.

José Mourinho n'est pas Superman, mais il a une kryptonite cette saison : Carlo Ancelotti.Bourreau dulors de la première journée du championnat puis en FA Cup, l'Italien lui a de nouveau tenu tête ce vendredi lors d'un duel entre prétendants à l'Europe (2-2). Décisif face à Richarlison (22), James Rodríguez (38) et Joshua King (84), Hugo Lloris a malgré tout dû aller chercher le ballon deux fois au fond de ses filets. Gylfi Sigurðsson n'a laissé aucune chance au champion du monde, d'abord sur penalty (31), puis au moment de reprendre un centre de l'entrant Seamus Coleman (62).Ses coéquipiers Michael Keane et Mason Holgate n'ont malheureusement pas vécu la même soirée. La charnière centrale a été impliquée sur les deux buts concédés, piégée sur un centre de Son (27) et coupable d'une incompréhension (68) qui a profité à Harry Kane, plus que jamais meilleur buteur du championnat. L'avant-centre aurait même pu signer un triplé avec un brin de réussite, puisque sa tête a trouvé le poteau (72). Statu quo au classement : Tottenham, septième, et Everton, huitième, restent en retrait dans la course à l'Europe.Deux équipes un peu boiteuses, à l'image de Kane au moment de sortir.