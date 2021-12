Et si l'Inter ne s'était pas affaiblie ?

Après sa raclée administrée à la Roma pour le compte de la seizième journée de Serie A, l'impression est confirmée : cette Inter version Simone Inzaghi, deuxième du championnat entre Milan et Naples, est monstrueuse. Une belle surprise, au vu des départs et changements subis au sein du club cet été.

Meilleure attaque du pays, deuxième défense

Par Florian Manceau

Après l'affrontement, qui n'en était finalement pas vraiment un, José Mourinho s'est sans doute mis en mode nostalgie. Lui qui avait tant gagné avec l'Inter il y a maintenant plus d'une décennie a sûrement posé deux conclusions, parmi tant d'autres : le temps où il entraînait les meilleures équipes du monde se situe désormais très loin dans le passé, et sa Roma n'est pas au niveau des gros morceaux de Serie A. Le Portugais peut d'ailleurs remercier son ancien club, qui vient de l'aider à accepter ce double constat. Car ce samedi, en cognant aisément les Romains , c'est bien l'équipe de Simone Inzaghi qui a fait tout le boulot et qui a encore démontré la puissance qu'elle exerce depuis le début de la saison.Impressionnante, l'Inter a en effet plié la partie en l'espace de 40 petites minutes alors qu'elle évoluait à l'extérieur. Le temps pour Hakan Çalhanoğlu d'ouvrir le score d'un corner rentrant improbable, pour Edin Džeko de punir son ex à la suite d'un une-deux avec le même Çalhanoğlu et pour Denzel Dumfries d'enfoncer le clou en signant sa première réalisation avec son nouveau club grâce à une tête plongeante sur un centre d'Alessandro Bastoni. Comme si lessouhaitaient boucler très rapidement l'affaire pour s'économiser et se concentrer sur la finale de la poule D contre le Real Madrid en Ligue des champions, comme s'ils avaient une immense marge sur les. Spoiler : oui, la marge est effectivement énorme. Et pas seulement par rapport aux Romains, qui n'ont quasiment pas existé en une heure et demie.Les résultats en championnat depuis le début de la saison (11 victoires en 16 journées, une seule défaite), ainsi que la deuxième place au classement le prouvent. Le pouvoir offensif des, qui ont toujours trouvé au moins une fois la faille sur la scène nationale, répond toujours présent (meilleure attaque du pays avec 39 pions, Milan et l'Atalanta sont à 35), alors que l'efficacité défensive reste tout à fait fiable (15 tremblements de filet concédés, deuxième meilleure arrière-garde de la Botte derrière Naples). Une réussite un peu miraculeuse et des chiffres surprenants, tant certains promettaient un enfer à cettenouvelle version. Parce qu'il est vrai que l'été vécu par le club n'incitait pas à l'optimisme, loin s'en faut.Premier signal d'alerte : alors que ses joueurs vidaient à peine les dernières gouttes de champagne pour fêter leur titre de champions, l'Inter officialisait déjà le départ d'Antonio Conte (en même temps que ceux des deux coachs adjoints Paolo Vanoli et Cristian Stellini, que le préparateur physique Antonio Pintus et que le coordinateur sportif Gabriele Oriali). Les griefs de l'Italien, pas réputé pour se soumettre à de quelconques compromis ? Un manque de moyens financiers, et donc d'ambitions sportives. Des faits avérés, le club qui appartient au géant chinois Suning déplorant une perte de 246 millions d’euros que ses propriétaires n'ont pas été en capacité de combler. Afin de compenser leur déficit et de remplir un tant soit peu leurs comptes vides, lesont donc placé leurs éléments les plussur le marché des transferts. Le patron de l'attaque Romelu Lukaku a par conséquent été vendu à Chelsea en échange de 155 millions d'euros, tandis qu'Achraf Hakimi a pris l'avion pour le Paris Saint-Germain contre 60. Des départs qui auraient affaibli n'importe quelle équipe... sauf que les dirigeants ont eu la bonne idée d'aller chercher Simone Inzaghi, et des recrues intelligentes.Est-ce un hasard, d'ailleurs, si les trois renforts principaux - Çalhanoğlu (attiré gratuitement), Džeko (idem) et Dumfries (acheté 12,5 millions) - sont à la base de la raclée administrée à la Roma ? C'est que le technicien, passé par la Lazio, parvient à tirer le meilleur de son effectif. Expert de la Serie A après s'être assis sur le banc romain pendant cinq saisons, le frère de Pipo exploite à merveille le 3-5-2 qu'il utilise systématiquement, que ce soit en C1 ou en championnat. Un dispositif tactique que l'Inter connaissait parfaitement avant l'arrivée du qui a l'avantage de favoriser un gros pressing et d'imposer une forte intensité tout en permettant de rester excellent en contres . De quoi ravir le chef des troupes, qui s'est exprimé en conférence de presse :Est-ce seulement possible, tant lesbrillent ?