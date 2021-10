Crystal Palace s'offre le scalp de City

39

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, R. Dias, Laporte, Cancelo (Mahrez, 78e) - B. Silva, Rodri, De Bruyne (Stones, 59e) - G. Jesus, Foden, Grealish (Sterling, 78e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Crystal Palace (4-3-3) : Guaita - Ward, Andersen, Guehi, Mitchell - Gallagher, Kouyaté (Olise, 85e), McArthur - Ayew (Benteke, 65e), Edouard (Schlupp, 73e), Zaha. Entraîneur : Patrick Vieira.

Arrêt au stand pour lesSurpris d'entrée et réduits à dix juste avant la pause, les hommes de Pep Guardiola n'ont jamais pu revenir face auxet concèdent leur deuxième défaite de la saison en Premier League.Toute équipe qui se déplace à l'Etihad Stadium doit s'attendre à souffrir, et c'est probablement ce qu'avaient imaginé les joueurs de Crystal Palace. Pourtant, lesprennent les devants d'entrée sur leur première situation, Zaha trompant Ederson d'une frappe écrasée du gauche qui termine sa course dans le petit filet. Une efficacité qui fuit les, à la peine pour essayer de revenir. Sur un corner, Rodri hérite du ballon, mais ne trouve que Guaita (19). Une mission qui se complique avant le repos quand Aymeric Laporte, tel un joueur du SUA, plaque un Wilfried Zaha lancé vers le but et écope d'un carton rouge logique (45+2).La tension et la frustration montrées dans le tunnel évacuées, les champions en titre reprennent le contrôle du ballon dès leur retour. Rodri est une nouvelle fois dangereux, mais frappe au-dessus (49). Et quand Gabriel Jesus pense bénéficier d'un excellent travail de Phil Foden pour égaliser, l'Anglais est signalé hors jeu par l'assistance vidéo (60). Ce sont mêmes les Londoniens qui sont proches dusur un contre emmené par Jordan Ayew, mais l'ancien Marseillais joue mal le coup (65). Qu'importe, puisque c'est finalement Gallagher qui se charge d'exécuter Manchester City en fin de match