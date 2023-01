Clermont enfonce Angers

Bernardoni - Bamba, Hountondji, Blazic, Capelle (Rao-Lisoa, 69e) - Mendy (Sima, 59e), Bentaleb - El Melali (Abdelli, 23e), Hunou (Ounahi, 60e), Boufal - Salama. Entraîneur : Abdel Bouhazama.



Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez - Allevinah (Zeffane, 87e), Magnin, Gastien, Neto Borges - Khaoui (Massolin, 87e), Kyei (Andrić, 73e), Rashani (Cham, 73e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Quoi ? Une défaite d'Angers ?Au stade Raymond-Kopa ce dimanche, Clermont, qui restait sur deux succès, a disposé d'Angers qui enchaîne une onzième défaite consécutive. Si on pouvait penser que le match tournerait rapidement en la faveur des Auvergnats, cette partie est plutôt équilibrée. Jusqu'à ce que Saîf-Eddine Khaoui lance Jim Allevinah côté gauche, qui centre en retrait dans la surface. Légèrement en déséquilibre, Grejohn Kyei parvient à contrôler et à frapper. Paul Bernardoni détourne sur son poteau, mais Elbasan Rashani, qui avait suivi, pousse le ballon dans le but vide. Juste avant la pause, Angers répond avec un corner frappé depuis la droite et qui revient sur Himad Abdelli au premier poteau, mais il envoie sa reprise sur la barre.Clermont vient enterrer le SCO, alors que la seconde période reprenait à peine. Après un corner frappé à gauche par Khaoui, le ballon arrive dans les pieds de Kyei de l'autre côté. L'attaquant élimine son adversaire, centre, et Neto Borges se jette pour smasher de la tête le ballon dans le but. Après ce but du break, les Angevins se mettent à pousser, mais cafouillent toutes leurs situations chaudes. Finalement, sur un coup franc tout près du poteau de corner côté droit, Nabil Bentaleb centre fort, et Sofiane Boufal dévie malicieusement de la tête au premier poteau pour réduire l’écart. Malgré un espoir renaissant, les locaux ne parviendront pas à égaliser.Angers n'est plus qu'à une défaite d'égaler le record de revers consécutifs en Ligue 1.