Chelsea corrige Leicester et conforte sa place de leader

Leicester (3-4-3) : Schmeichel - Amartey, Evans, Söyüncü - Albrighton, Soumaré (Dewsbury-Hall, 75e), Ndidi, Castagne - Lookman (Iheanacho, 46e), Vardy, Barnes (Maddison, 46e). Entraîneur : Brendan Rodgers.





Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Chalobah, Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho (Loftus-Cheek, 77e), Chilwell - Mount (Ziyech, 63e), Hudson-Odoi - Havertz (Pulisic, 62e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

BluesLeicester puni par ses ex.Sans pitié, Chelsea s'est facilement imposé au King Power Stadium de Leicester (0-3) en ouverture de la douzième journée de Premier League. Une défaite qui porte le sceau de deux anciens joueurs des: Ben Chilwell, et N'Golo Kanté. Le premier se distingue d'entrée de jeu en trouvant la barre de Kasper Schmeichel avant de se muer en passeur décisif, son corner trouvant l'arrière du crâne d'Antonio Rüdiger. Un quart d'heure plus tard, c'est au tour de l'international français de faire trembler les filets au terme d'une action solitaire conclue par une frappe parfaite du pied gauche à vingt mètres des buts adverses. Chilwell passe même proche du 3-0 en seconde période, mais sa tentative est repoussée par Schmeichel.Complètement dominés par les(quatre tirs à seize, seulement 38 % de possession de balle), les hommes de Brendan Rodgers se font discrets et tombent sur un très bon Édouard Mendy sur leurs seules réelles opportunités signées Daniel Amartey ou James Maddison. Pire, Chelsea score une troisième fois grâce à deux rentrants : Hakim Ziyech dans le rôle du passeur après un festival, et Christian Pulisic dans celui du buteur. En roue libre, les joueurs de Thomas Tuchel inscrivent trois autres pions dans les dernières minutes... à chaque fois annulés, pour des positions de hors-jeu.Qu'importe, le job est fait,et Chelsea (29 points) peut désormais regarder tranquillement ses plus proches poursuivants (provisoirement à six unités) jouer ce week-end.