Ça fera plaisir aux supporters d’Arsenal.

Deux jours après la courte victoire des Bleus contre l’Autriche, William Saliba était de passage devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse avant le choc face aux Pays-Bas, vendredi. Le défenseur aux seize sélections a notamment commenté sa titularisation pour l’entrée dans le tournoi. « C’est clair que je ne m’y attendais pas. Quand on est appelé pour l’Euro, il faut toujours se tenir prêt, a confié le Français de 23 ans. J’ai toujours su que j’avais le niveau international. Je n’ai jamais douté, même si ça n’a pas toujours été facile. »

S’il affirme avoir toujours eu confiance en ses qualités, le défenseur des Gunners a toutefois affirmé que la pression en équipe de France est tout autre que celle en club : « Le maillot en sélection est plus lourd. Tout un pays est derrière toi. En club, c’est juste la ville ou certains supporters. Je pense que le maillot est beaucoup plus lourd. Quand tu ne prends pas de but, c’est un bon point. »

On espère que ça ne l’empêchera pas de courir vite devant les attaquants néerlandais vendredi.

