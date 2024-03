West Ham accroche Aston Villa

SO le Dimanche 17 Mars à 17:14 Article modifié le Dimanche 17 Mars à 17:14

West Ham 1-1 Aston Villa

Buts : Antonio (29e) pour West Ham // Zaniolo (79e) pour Villa

Jeu de mains, jeu de vilains.

En ce week-end de clôture du Tournoi des Six Nations, West Ham a voulu rendre hommage au rugby en jouant avec les mains. Sauf que la VAR est venue à la rescousse de l’arbitre pour refuser un premier but sur une main – collée au corps ? – de Michail Antonio (49e) avant de mettre une clim au London Stadium en refusant le but Bowen dans les dernières secondes en raison d’une mimine de Soucek (96e). De quoi donner des regrets à West Ham qui est donc dans l’obligation de partager les points avec Aston Villa (1-1).

Dominés au niveau de la possession, West Ham a, en revanche, fait jeu égal avec Aston Villa au niveau des occasions. Preuve en est avec cette ouverture du score de Michail Antonio d’une jolie tête plongeante (1-0, 29e). Voyant son équipe en galère sur le plan offensif, Unai Emery lance alors dans la bataille Moussa Diaby et Nicolo Zaniolo. Bingo, le premier rappelle pourquoi Didier Deschamps l’a convoqué chez les Bleus en se jouant de la défense adverse avant de servir parfaitement en retrait l’Italien (1-1, 79e).

Avec ce match nul, Aston Villa laisse s’échapper le trio de tête et doit regarder dans son rétroviseur où Tottenham et Manchester United lorgnent sur leur 4e place.

Retrouvez ici les résultats et le classement de la Premier League