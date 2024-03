Pronostic West Ham Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham – Aston Villa : Une rencontre rythmée entre Hammers et Villans

West Ham semble assez loin des places européennes, mais n’a pas dit son dernier mot. Les Hammers n’ont pas perdu sur leurs 3 derniers matchs de championnat, vainqueurs de Brighton (1-3), Brentford (4-2) et accrochés par Burnley (2-2), et une qualification pour les quarts de C3 en sortant Fribourg avec un brillant 5-0 lors du match retour. L’équipe type pourra a priori être aligné, avec notamment l’ancien lyonnais Paqueta (7 buts, 5 passes toutes compétitions confondues) au milieu, derrière le talentueux Kudus (11 buts, 3 passes TCC) auteur d’un doublé contre Fribourg, et surtout Bowen (15 buts, 7 passes TCC) lui aussi buteur en Europa League. Ce dernier pourrait à nouveau frapper dans un match qui s’annonce riche en buts.

Après sa lourde défaite à la maison contre Tottenham (0-4), Villa s’est ressaisi et a fait le plein de confiance en étrillant l’Ajax (4-0) lors du match retour des huitièmes de finale de C4. Toujours à la lutte pour se qualifier en C1, les Villans n’ont plus le droit à l’erreur sous peine de voir Tottenham revenir. Toujours plusieurs absents pour cette rencontre, notamment le jeune Ramsey ou le capitaine Mings pas encore remis de sa blessure. En revanche, le buteur maison Watkins sera bien présent, lui qui a inscrit 22 buts et délivré 10 passes décisives TCC cette saison. A ses côtés, le décisif Bailey (12 buts, 12 passes TCC) et le Français Diaby (6 buts, 5 passes), tout juste rappelé par Deschamps, pourraient débuter. Les deux équipes ont un superbe potentiel offensif et vont nous offrir un match ouvert comme on les aime.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

