Pronostic Aston Villa West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa bat West Ham et poursuit son sans fautes à la maison

Les Villans ont bien démarré cette saison en Premier League, et font partie des prétendants à l’Europe une nouvelle fois. Les joueurs d’Unai Emery sont 5es grâce à leurs 16 points pris en 8 journées. C’est à domicile que Villa a fait la différence, avec 3 victoires en 3 matchs contre Everton (4-0), Palace (3-1), et surtout Brighton (6-1). En Conférence League, c’est plus compliqué dans un groupe pourtant assez accessible, avec une défaite contre le Legia à Varsovie (3-2) et une courte victoire à domicile contre les bosniens de Zrinjski (1-0). L’équipe tourne bien malgré les absences de certains joueurs importants, à savoir le capitaine Mings, les milieux offensifs Ramsey et Buendia, et le latéral Moreno. Au sein de l’attaque très prolifique des Villans, on retrouve l’efficace Watkins (4 buts et 4 passes en PL) et la recrue estivale française Diaby (2 buts et 3 passes en PL).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

La saison dernière de West Ham a été sauvée par le titre en C4, car les Hammers n’ont terminé que 14èmes de Premier League. Cela se passe mieux cette saison, avec une 7e place au classement. Mise à part les deux défaites assez logiques contre les cadors Manchester City (1-3) et Liverpool (3-1), West Ham est invaincu et a dernièrement accroché Newcastle (2-2). Même constat en Europa League où ils ont remporté leurs deux premières rencontres contre Fribourg et TSC (Serbie), les plaçant à la 1re place du groupe. Moyes ne pourra pas compter sur l’absent de longue date Cresswell et le défenseur Benjamin Johnson, blessés. En revanche, l’ailier Bowen (5 buts et 1 passe en PL) et la recrue estivale Ward-Prowse (2 buts et 3 passes en PL) seront bien disponibles. Arrivé lui aussi cet été, l’ailier ghanéen Kudus a ouvert son compteur but en championnat et commence à avoir du temps de jeu. On retrouve aussi des anciens pensionnaires de Ligue 1, notamment le gardien Areola, les défenseurs Zouma et Aguerd et l’ancien lyonnais Paqueta. Villa est plus à l’aise à domicile, et fait du championnat une priorité, en témoignent ses performances moyennes en C4. Les deux équipes ont tendance à marquer et encaisser beaucoup de buts en ce début de saison, et on pourrait voir une victoire des Villans dans un match ouvert. Watkins est l’élément important de l’attaque, et peut être un bon choix de buteur.

► Le pari « Victoire Aston Villa » est coté à 1,88 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Watkins buteur » est coté à 2,30 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 360€ (460€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Aston Villa gagne & les deux équipes marquent » est coté à 3,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 500€ (600€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Aston Villa – West Ham :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Aston Villa Everton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L’agente de Mohammed Kudus s’en prend encore au PSG et à Jorge Mendes