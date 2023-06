Toni Kroos est dubitatif sur Bellingham et tacle Hazard

C’est ce que l’on appelle une balle perdue.

Dans son podcast Einfach mal Luppen, animé aux côtés de son frère Félix, Toni Kroos s’est montré dubitatif quant à l’arrivée – du moins le prix du transfert – de Jude Bellingham, estimée à un peu plus de 100 millions d’euros. Mais dans son éclair de lucidité, le milieu de terrain allemand s’est également offert un tacle sur Eden Hazard, recruté au même prix. « 103 millions d’euros ? Nous avons eu un autre joueur débarqué pour beaucoup d’argent, et qui a pratiquement laissé sa carrière s’éteindre. C’était beaucoup d’argent, et à la fin, je pense que tout le monde a pris conscience qu’il ne s’agissait pas d’une bonne affaire. Mais soyons positifs. Bellingham a l’air d’être bon. Bienvenue à Madrid. »

Car si le Belge n’est pas nommé dans cette déclaration, on devinera facilement que la pique lui était destinée, lui qui fut engagé par le Real Madrid pour 115 millions d’euros en provenance de Chelsea à l’été 2019. Parti libre en début de mois de juin, Hazard a laissé une petite note amère sur les langues madrilènes, car il aura été incapable de démontrer son plein potentiel, en raison de blessures à répétition (76 matchs, 7 buts en cinq saisons). En mars dernier, Kroos avait déjà exprimé un avis « direct » sur son désormais ancien coéquipier, assurant n’« avoir de peine pour personne dans le football » lorsqu’il fut interrogé sur la situation physique délicate de l’ancien Lillois.

Ça commence à devenir personnel, Toni.

