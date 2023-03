Schalke accroche Dortmund dans le derby

Schalke 04 2-2 Borussia Dortmund

Buts : Bülter (50e) et Karaman (79e) pour Schalke // Schlotterbeck (38e) et Guerreiro (60e) pour le BvB

Dortmund rit jaune dans une semaine noire.

Sorti par Chelsea en Ligue des champions, le Borussia a lâché deux points précieux dans la course au titre samedi à l’occasion du Revierderby (2-2). Ralf Fährmann a multiplié les parades, écœurant tour à tour Raphaël Guerreiro (18e), Donyell Malen (30e) ou Jude Bellingham (41e). Rodrigo Zalazar aurait pu concrétiser un hold-up, mais sa frappe a fui le cadre face à Alexander Meyer (24e). Le BvB a donc logiquement pris l’avantage par Nico Schlotterbeck, qui a fait mouche du gauche à vingt mètres (0-1, 37e).

Loin d’une victime expiatoire, Schalke 04 a égalisé sur un contre d’école, conclu par Marius Bülter au deuxième poteau (1-1, 50e). Guerreiro a rapidement répondu, trouvé par une passe lumineuse d’Emre Can dans l’espace (1-2, 60e). Les locaux n’ont néanmoins pas abdiqué et sont encore revenus grâce au crâne de Kenan Karaman, auteur de son premier but cette saison (2-2, 79e). Dortmund se retrouve à deux points du Bayern et pourra regretter la balle de match manquée par Jamie Bynoe-Gittens (65e). De son côté, Schalke abandonne la dernière place à Hoffenheim et conserve sa dynamique positive avec un septième match de rang sans défaite.

Les Miniers ont fini de creuser, il est l’heure de remonter.

Schalke 04 (4-3-3) : Fährmann – Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani – Aydin (Mohr, 74e), Kral, Krauss (Balanta, 74e) – Zalazar (Karaman, 68e), Frey (Terodde, 73e), Bülter. Entraîneur : Thomas Reis.

Borussia Dortmund (4-1-4-1) : Meyer – Guerreiro, Schlotterbeck, Hummels, Ryerson – Can – Bynoe-Gittens (Dahoud, 68e), Malen, Bellingham, Wolf – Haller (Modeste, 80e). Entraîneur : Edin Terzić.

