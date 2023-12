Roy : « L’Europe… ça paraît très, très loin »

La petite musique à Francis-le-Blé ?

Vainqueur de Nantes en début d’après-midi à la Beaujoire, le Stade brestois continue son bonhomme de chemin. Avec 28 points en 16 journées, les Finistériens sont bien installés dans le top 5 de Ligue 1, ce pour quoi Eric Roy aurait évidemment « signé des deux mains ». « Il est évident qu’aujourd’hui, on ne peut être que satisfait et on aurait évidemment signé des deux mains si on nous avait dit qu’à la 16e journée on aurait 28 points », a avoué le technicien après la rencontre.

Mais l’ancien de l’OGC Nice ne se voit pas trop beau pour autant :« L’Europe… ça paraît très, très loin », a-t-il lancé, « Moi j’aime bien faire les choses étape par étape. Je suis pas trop un garçon qui s’enflamme facilement, je suis pas trop un garçon non plus qui, quand c’est plus compliqué dramatise ». Eric Roy préfère en vérité parler de maintien : « Cette année avec 18 clubs, le nombre de points nécessaires sera peut-être de 36, 37, 38 points. Plus vite on se rapprochera de cet objectif-là, plus on sera capable, un moment donné, de se refixer des objectifs. »

En même temps, tout est loin quand on habite à Brest.