Rémy Cabella ne digère pas le match nul contre Rennes

Mener 2-0 jusqu’à la 74e minute, et ne pas réussir à s’imposer.

Telle est l’amère expérience connue par Rémy Cabella avec Lille ce samedi, sur la pelouse du Stade rennais dans un match comptant pour la cinquième journée de Ligue 1 : alors que tout se passait bien pour les Dogues, ces derniers ont finalement craqué et ont concédé un match nul assez décevant vu le scénario de la rencontre.

« En soi, ce n’est pas un mauvais résultat à Rennes. Mais quand on a le match en main et qu’on mène 2-0, on doit faire beaucoup mieux. On doit être plus solide défensivement, mais je ne vais pas en vouloir à mon équipe, a ainsi réagi l’ancien de Montpellier, sur Prime Video. On lâche deux points, ça fait mal. »

Surtout qu’avec une victoire, le Losc serait actuellement… leader provisoire en compagnie de Monaco, tout simplement.

Rennes arrache un point contre Lille